İmamoğlu: Bir avuç azınlığın değil 16 milyon vatandaşın talebinde ısrar ediyoruz

İBB, yeni taksi sistemi önerisini 10. kez UKOME'ye sunmaya hazırlanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Bir avuç azınlığın değil 16 milyon vatandaşın talebinde ısrar ediyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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28 Ekim'de yapılması planlanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İBB'nin daha önce de sunduğu ve 9 kez reddedilen İstanbul'a 5 bin taksi talebinin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantı öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

“ISRAR EDİYORUZ”

Taksi için değişim saati geldi” diyen İmamoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* UKOME toplantısında 10. kez yeni ve kaliteli taksi sistemi önerimizi getireceğiz. Bir avuç azınlığın değil 16 milyon vatandaşın talebinde ısrar ediyoruz.

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda, “Taksiler İstanbul'da 1990'dan beri aynı sayıda. Yetersiz taksi sayısından İstanbul'un eli havada. Şehrimizin taksi sorununu çözmek için UKOME toplantısında 5 bin yeni taksi teklifimizi 10. kez sunuyoruz. İstanbul, taksi için el kaldırıyor” ifadeleri yer aldı.

İYİ PARTİ’DEN DESTEK MESAJI

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise, “İstanbul'a taksi zulmünü çektirenler karşı, Aklın yolu bir” dedi.

Konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda “Taksi için değişim saati” ve “Taksi için el kaldırıyoruz” etiketleri kullanıldı.

AYDA 6 BİN 622 TL MAAŞ VERİLECEK

Geçtiğimiz günlerde yeni taksi sisteminin detaylarını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu, taksi şoförlerine maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık net 6 bin 622 TL verileceğini duyurmuştu.

İmamoğlu ayrıca taksicilere yılda 2 maaş performans primi ödeneceğini, yılda 2 defa giyim yardımı yapılacağını, gidiş gelişte servis sağlanacağını, 1 öğün yemek ücretinin ayrıca ödeneceğini, mesai saatlerinin haftada 45 saat olacağını ve SGK ödemelerinin haftada 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacağını belirtmişti.

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