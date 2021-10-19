İmamoğlu: Bir avuç insan dışında kimsenin mutlu olmadığı taksi düzenini değiştireceğiz

İBB'nin taksi plakası tahsisi ile ilgili uygulamaya koyduğu yeni sistemin ardından açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB olarak önce 16 milyon İstanbullu’nun sonra da alın teriyle çalışan, binlerce gerçek taksi esnafımızın yanındayız. Bir avuç insan dışında kimsenin mutlu olmadığı taksi düzenini değiştireceğiz. İstanbulluların desteğiyle her şeyin üstesinden geliriz" dedi.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada; “İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun” paylaşımında bulunmuştu.

İstanbul'un taksi sorununa çözüm arayışlarında UKOME'den yanıt alamayan İBB, taksi plakalarını denetlemek için yeni adım atmaya karar verdi. Bu doğrultuda İBB, taksi plakası tahsisi ile ilgili yeni sisteme geçti. Artık taksi plakası satışında şoförlük mesleğinin geçim kaynağı olması şartı aranacak. Buna göre alıcının tek geçim kaynağının ‘şoförlük’ olduğunu ispatlaması gerekiyor. İBB, esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyon ile mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme de yapacak.

İMAMOĞLU: TAKSİ DÜZENİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

* İBB olarak önce 16 milyon İstanbullu'nun sonra da alın teriyle çalışan, binlerce gerçek taksi esnafımızın yanındayız.

* Bir avuç insan dışında kimsenin mutlu olmadığı taksi düzenini değiştireceğiz. İstanbulluların desteğiyle her şeyin üstesinden geliriz.