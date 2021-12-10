İmamoğlu çağrı yaptı, Mercedes’ten açıklama geldi

İBB'nin Mercedes-Benz firmasını otobüs tamir ihalesinden elediği iddialarına ilişkin İBB Başkanı İmamoğlu, "150 yıllık İETT'ye, kendi markaları ve firmaları üzerinden iftira atılıyor. Bu iftiraya müsaade etmemeliler. Mercedes firmasını, çok acil olarak açıklama yapmaya davet ediyorum" demişti. Mercedes-Benz Türk’ten açıklama yapıldı.

Sozcu.com.tr

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3’üncü doz corona virüsü aşısını olduktan sonra hastane önünde yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Mercedes-Benz firmasını otobüs tamiri ihalesine almadığı iddialarına ilişkin firmaya bir çağrı yaparak yanıt vermişti.

MERCEDES'E ÇAĞRI: BU İFTİRAYA MÜSAADE ETMEYİN

İmamoğlu şunları söylemişti:

* Mercedes firması, ihaleye katıldı. Teklif de vermiş. Dolayısıyla buradan çağrı yapmak durumundayım Mercedes firmasına.

* Karşısında 150 yıllık İETT firması var. İETT’yle çalışan bir kurumdur Mercedes daha öncesinde de. Şu anda bile bizde dönen otobüsleri var.

* Dolayısıyla 150 yıllık İETT’ye, kendi markaları ve firmaları üzerinden iftira atılıyor. Bu iftiraya müsaade etmemeliler.

* Mercedes firmasını, çok acil olarak açıklama yapmaya davet ediyorum. Bu iftiraya seyirci kalmasınlar, ayıptır.

* Bir avuç, yalan ve iftirayla konuşan insanlara müsaade etmeyecek böylesi bir uluslararası ve önemli bir kurum.

MERCEDES-BENZ TÜRK: İHALELERE KATILDIK

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine Mercedes-Benz Türk'ten açıklama geldi. Firmanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Türkiye'deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk olarak 54 yılı aşkın süredir üretimimizle, istihdamımızla, AR-GE faaliyetlerimiz ve ihracatımızla Türkiye için çalışıyor, Türkiye için değer üretiyoruz.

* 1968 yılından bu yana ürettiğimiz 95 bini aşkın otobüsle, başta Türkiye olmak üzere 70’ten fazla ülkede şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında hizmet veriyoruz.

* İstihdam ettiğimiz 6 binin üzerindeki personelimizle Türkiye'nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biriyiz. Otobüs, kamyon, AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatımızla 2020 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 şirket arasında yer aldık.

* Ticari bir şirket olarak, açılan ve davet edildiğimiz kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumların her ihalesini tek tek değerlendiriyoruz. Tüm kıymetli kurum ve kuruluşlarımızın ihalelerine teknik ve ticari değerlendirmelerimize uygun olduğu müddetçe katıldık.

* Mercedes-Benz Türk olarak bundan sonra da benzeri süreçlere katılmaya, kazandığımız tüm ihalelerde şimdiye kadar olduğu gibi üzerimize düşeni hakkıyla yapmaya, şeffaf ve dürüst iş kültürümüzle, titizlik ve disiplinle Türkiye için üretmeye devam edeceğiz.

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