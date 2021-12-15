İmamoğlu duyurdu: 21 Aralık’ta açılıyor

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın 2016 yılında yapılan makas bölgesinde çatlaklar ve su sızıntıları olduğu tespit eden İBB, hattı kullanıma kapatarak bakıma almıştı. İBB Başkanı İmamoğlu, Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu'nun yeniden imal edilen 3 durağının 21 Aralık'ta tekrar hizmete gireceğini duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattını, 28 Ekim 2020’de İstanbulluların hizmetine açmıştı.

Yoğun olarak kullanılmaya başlanan hattın Mecidiyeköy istasyonu, 7 Nisan günü bakım onarım çalışmaları nedeniyle işletmeye kapatılmıştı. İBB, Mecidiyeköy-Mahmutbey hattındaki kusurlu ve eksik işlerin verilen süre içerisinde tamamlanmaması nedeniyle sözleşmeden doğan hakkını kullanarak yüklenici firmaya bir dizi cezai yaptırım uygulamış ve hattı kullanıma kapatarak bakıma almıştı.

İMAMOĞLU: 21 ARALIK'TA TEKRAR HİZMETE GİRİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu metro hattında devam eden çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. İmamoğlu, Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu’nun yeniden imal edilen 3 durağının 21 Aralık’ta tekrar hizmete gireceğini açıkladı.

“İMALAT HATASI FARK ETTİK, CİDDİ ÇALIŞMAYLA SORUNU ÇÖZDÜK”

İmamoğlu, “2016’da yapılan kısmında büyük risk barındıran bir imalat hatası yapıldığını fark ettiğimizden bu yana ciddi bir çalışmayla sorunu çözdük” dedi.

ÇATLAKLAR TESPİT EDİLDİ

İBB'den ise şu bilgilendirme yapıldı:

*Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın 2016 yılında yapılan makas bölgesinde çatlaklar olduğu tespit edildi. Raylarda ve tünel tabanında kabarmalar meydana geldi. Yapılan incelemelerde yer altı suyunun tünel tabanında basınç uyguladığı görüldü. İBB hemen önlemlerini aldı ve Mecidiyeköy istasyonunu kullanıma kapattı.

*Mecidiyeköy metro istasyonuna yaklaşık 500 metre uzaklıktaki makas bölgesine yeni bir izolasyon ve drenaj sistemi kuruldu. Sorunlu bölge için yeni yapısal tasarım hazırlandı. Tüm tünel için betonarme kaplamaları yeniden yapıldı.

*Makas ve monte ray döşeme işlemleri tamamlandı. Son olarak 15 Kasım'da sinyalizasyon sistemi testleri başarıyla sonuçlandı.

EK ÖDEME YAPILMADI

Ayrıca yeniden bakım ve onarım süreci içerisinde İBB tarafından bir ek ödeme verilmediği ve sorumluluğun yüklenici firmada olduğu belirtildi.

İmamoğlu, metro hattıyla ilgili daha önceki açıklamasında, “Görüyoruz ki burası iyi kontrol edilememiş, iyi denetim yapılamamış ve süreç burada ne yazık ki olumsuz işlemiş” demişti.

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