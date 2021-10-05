İmamoğlu duyurdu: Yarın toplu taşıma ücretsiz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle 6 Ekim Çarşamba günü (yarın) toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurarak, kutlama etkinlikleri için vatandaşları Gülhane Parkı’na davet etti.
İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle İBB, Gülhane Parkı’nda 6 Ekim Çarşamba günü (yarın) bir dizi etkinlik düzenleyecek.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yarın toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurarak, kutlama etkinlikleri için vatandaşları Gülhane Parkı'na davet etti.