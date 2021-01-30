İmamoğlu ‘Her şey güzel olacak’ diyen Muhammet Salih ile yeniden buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki semt pazarında bir çocukla yaşadığı diyalog dikkat çekti.

“Beni hatırladınız mı başkanım Muhammet Salih’im ben” diyen çocuğa İmamoğlu, “Hatırlamaz olur muyum” diyerek sarıldı.

Muhammet Salih’in halini hatrını soran İmamoğlu, çocuğun annesiyle de sohbet etti. İmamoğlu, Muhammet’e kitap yollama sözü verdi.

31 MART SABAHINDA KARŞILAŞMIŞLARDI

Muhammet Salih ile İmamoğlu’nun yolu aynı pazarda, 2 sene önce kesişmişti.

31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimler döneminde Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki semt pazarını sabah saatlerinde ziyaret eden İmamoğlu, vatandaşlarla görüşmüştü.

“Ekrem ağabey her şey güzel olacak” diye seslenen çocuğa dönerek “Kimdir o?” diye yanıt veren İmamoğlu, Muhammet Salih ile karşılaşmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun kucağına aldığı çocuk, “Seni çok istiyorum. Çok teşekkür ederim” sözleriyle görüntüye yansımıştı.