İmamoğlu için asılan pankartlarının kaldırılmasına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Elazığ’da yapacağı okul projesinin protokolünü imzalamak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla kente gelen Ekrem İmamoğlu için hazırlanan ve üst geçitlere asılan "Hoş geldiniz" pankartları kimliği belirsiz kişiler tarafından kaldırıldı. Pankartların kaldırılmasına tepki gösteren CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, "CHP'nin Elazığ'da estirdiği rüzgardan korktular" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ’da geçtiğimiz yıl meydana gelen depremde hasar göre Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yapımını üstlendi.

İmamoğlu, protokol imzalamak için Elazığ’a gitmeden bir gün önce şehre ‘Hoş geldiniz’ pankartı asıldı ancak pankartlar sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kaldırıldı.

“PANKARTLARIN KİMLER TARAFINDAN SÖKÜLDÜĞÜNÜ BİLİYORUZ”

Pankartların kaldırılmasına tepki gösteren CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, şunları söyledi;

*İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için hazırladığımız ve Elazığ-Malatya yolundaki üst geçite astığımız iki adet “Şehrimize Hoş geldiniz” pankartı kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülmüş.

*Bu pankartları sökenlerin kimler olduğunu tahmin edebiliyoruz. Yapılanlar Elazığ'ın hoşgörü ve nezaketine yakışmamıştır. Elazığ'da AKP'li bir belde belediyesi bir çivi çaksa dahi bizler gerek il milletvekili gerek il başkanı olarak ona eşlik ederiz.

*CHP’nin Elazığ’da estirdiği rüzgardan korktular. Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na Elazığ’da gösterilen yoğun ilgiden rahatsız olanlar şunu bilsinler ki vatandaşlarla aramıza hiçbir şey giremez. Biz inandığımız yol da emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

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