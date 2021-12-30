İmamoğlu: İnsanlığa barış, huzur istiyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 yılında yaşananları değerlendirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda, 1 Ocak 2021 tarihinden 9 Aralık 2021’e kadar geçen süreçte yaşanan önemli anların görüntülerine yer verildi.

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İmamoğlu, yıl içinde yaşananları video olarak izledi, değerlendirmelerde bulundu, ayrıntılarını anlattı.

İmamoğlu ardından 2021 yılına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Çok özel ve önemli bir yıl. Pandemi bir yanıyla devam ediyor, ekonomik krizden özellikle İstanbul, büyük şehir olması sebebiyle çok etkilendi, etkileniyor.

* 2022'nin bizlere mutluluk, huzur, barış getirmesini; bol bereketli geçmesini diliyorum.

*Çocuklarımızın geleceğe dair çok daha fazla umutlandığı, gençlerimizin iyi eğitim aldığı bir dönem diliyorum. (Gülerek) Taksinin kabul olduğu bir yıl olsun.

* Metro inşaatlarına yenilerini kattığımız, yeşil alanların çoğaldığı, 16 milyon insanın mutlu olduğu bir yıl olsun istiyorum. İnsanlığa barış, huzur istiyorum. 2022 hepimize kutlu olsun şimdiden.

2021'DE NELER YAŞANDI?

İstanbul’da yıllık gelişmelerin derlendiği videoda yer verilen önemli anlardan bazıları ise şöyle:

1 Ocak 2021: Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Açılışı

4 Ocak 2021: Boğaziçi Üniversitesi Protestoları

13 Ocak 2021: İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın Vefatı

5 Şubat 2021: İSKİ Ataköy Atıksu Tesisi TBM Kazı Töreni

26 Şubat 2021: Kayışdağı Yeşil Alanı

8 Mart 2021: Usta Sanatçı Rasim Öztekin'in Vefatı

8 Mart 2021: 8 Mart Kadınlar Günü Hatıra Ormanı Açılışı

19 Mart 2021: İstanbul Sözleşmesi Feshi

27 Mart 2021: Kirazlı-Halkalı Metro İnşaatı Başladı

2 Nisan 2021: Halk Bakkal Projesi

9 Nisan 2021: Fide Dağıtımı

5 Mayıs 2021: Ayvalıdere Yağmursuyu TBM Kazı Töreni

29 Mayıs 2021: Bahariye-Masko İstasyonu Açılışı

9 Haziran 2021: Yakuplu Kent Ormanı Açılışı

22 Haziran 2021: Bahçelievler Toplu Açılış Töreni

24 Haziran 2021: Kanuni Sultan Süleyman Tablosu Lansmanı

8 Temmuz 2021: Antalya Manavgat İle Başlayan Orman Yangınları

8 Temmuz 2021: Kaynarca-Pendik-Tuzla Hattı TBM İndirme Töreni

15 Temmuz 2021: Batı Karadeniz Sel Felaketi

31 Temmuz 2021: Tokyo Olimpiyatları'nda Mete Gazoz'un Madalyası

6 Ağustos 2021: Aşiyan Finüküler Hattı İnşaatı

7 Ağustos 2021: Tokyo Olimpiyatları Busenaz Sürmeneli'nin Madalyası

7 Ağustos 2021: Beşiktaş Üretici Pazarı Açılışı

10 Ağustos 2021: Sarıgazi İstasyonu TBM Geçiş Töreni

26 Ağustos Kadıköy-Moda Hattı Kadın Tramvay Sürücüsü Alımı

31 Ağustos 2021: Usta Sanatçı Ferhan Şensoy'un Vefatı

4 Eylül 2021: Filenin Sultanları Avrupa 3.'sü Oldu

24 Eylül 2021: Deniz Taksi Başlangıcı

10 Ekim 2021: Öğrenci İstihdamı

20 Ekim 2021: Kışlık Fide Dağıtımı

21 Ekim 2021: Mecidiyeköy Meydanı Açılışı

27 Ekim 2021: Kaynarca-Pendik-Tuzla Hattı 2. TBM Çıkış Töreni

29 Ekim 2021: AKM Açılışı

2 Kasım 2021: Metroya İnternet Geldi

4 Kasım 2021: Atık Yakma Tesisi Açılışı

8 Kasım 2021: Anne-Bebek Kartı Dağıtımı

17 Kasım 2021: Bağcılar Meydanı Açılış Töreni

24 Kasım 2021: Gürpınar Kentsel Dönüşüm

26 Kasım 2021: 5 Bin Taksi Teklifinin 11. Kez Reddedilmesi

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