İmamoğlu: İstanbul, dünyanın en ucuz kenti haline geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul şu anda dünyanın en ucuz kenti, en ucuz hizmetlerinin elde edildiği bir şehir haline dönüştü" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve yeni başlayan 97'si kadın, toplam 669 itfaiye ve zabıta memuruyla bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Ekrem İmamoğlu, “Çalıştınız, didindiniz, bileğinizin hakkıyla, alnınızın teriyle burada yerinizi aldınız. Tabii insan emek vererek bir yere gelirse eminim ki, hak ettiği bu ortamın değerini daha iyi bilir. Görevinizin hakkını sonuna kadar vereceğinize olan inancım tam. 16 milyon insana hizmet ederken ne kadar ahlaklı, ne kadar adil, bir insana hizmet etme bilinciyle hareket edeceğinizi şimdiden hissedebiliyorum.” dedi.

“ADİL OLACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Önceki dönemde yapılan yanlışları bir anda geri çevirmenin kolay olmadığını belirten İmamoğlu, “O kadar yanlış yaptılar ki. O bakımdan bizim bütün bu işlemlerde çok adil olacağımızdan ve olduğumuzdan hiç kimsenin ama hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

“TURİST İÇİN UCUZ VATANDAŞ İÇİN PAHALLI BİR ŞEHİR”

Ekonomik olarak zor günlerden geçildiğini hatırlatan İmamoğlu, Türkiye'nin, turistler için “ucuz”, kendi vatandaşları için ise “pahalı” bir ülke haline geldiğini belirtti.

Ekonomik krizin İBB'ye faturasının ise 15 milyar lirayı aştığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Dünden bugüne, bunun üstüne ne yazık ki belki 1 milyar daha ekleyin. Ve bunu insanlar, bir akılmış gibi, yeni bir ekonomi modeliymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar, birilerini ikna etmeye çalışıyorlar. O ikna etmeye çalıştıkları bu kıtada mı yaşıyor, bu ülkede mi yaşıyor onu bilmiyorum. Çünkü bu insanlar, buna ikna olmaz.” dedi.

Bu zor koşulları atlatabilmek için akla ihtiyaç olduğunu belirten İmamoğlu, o akılın da tek kişide olmayacağının altını çizdi ve şunları söyledi:

* Ülkede binlerce bankacılık uzmanı var. Binlerce başka başka hususlarda katkısını verecek insanlar varken, bu işin yanından geçmemiş birisi; örneğin ben, ahkam kesebilir miyim onlara?

* Gülerler adama. Ben, bu ülkenin insanlarının aklına ve zihnine güvenen bir yöneticiyim. Her konuda akıl danışacağımız, bize yol gösterecek insanları var bu şehrin.

* Onun için, bu zor günlerde, bu zor koşullarda eğer gerçekten iddialarını savunanlar var ise, aynen dün akşam ifade ettiğim gibi, oluşan aradaki farkı, Büyükşehir Belediyesi'ne ödesinler.

* 15 milyar, 16 milyar, 17 milyar mı? Artık nereye gidecek, onu da bilemiyoruz, hesaplayamıyoruz. Yani bir revizyon, bütçe yapma zorunluluğumuz var acilen

“MAL TEDARİKİ VE İHALE YAPAMIYORUZ”

İBB Meclisi'nde grubu bulunan partilerin grup başkanvekillerine, konuyla ilgili yakın zamanda sunum yaptıklarını aktaran İmamoğlu, “Şimdi bizim, yeni bir revizyon bütçe yapmamız lazım. Mal tedariki yapamıyoruz. İhale yapamıyoruz. Madem yeni ekonomi modelimiz var, bu modelde, zarar gören kurumlara, bütçe farkı oluşan, kapatılamayacak derecede bütçe farkı oluşan bu hattı giderin. O parayı bize emanet edin. Biz, bu şehrin, o sizin yeni ekonomik modeliniz yüzünden oluşan açığı yönetelim. İfade ettiğim gibi, tekrar bu parayı size, bu modeliniz tutarsa, veriler, değerler dediğiniz gibi bir yere oturursa, şehir bütçemizden tekrar size iade edelim” dedi.

“BİR REKLAM ARASI VERMİŞ OLABİLİR BU TOPLUM”

Yeni personele, kurumu faydalı olabilmek için kendi akıllarındaki fikirleri yöneticileriyle paylaşmaları tavsiyesinde bulunan İmamoğlu, şöyle konuştu:

* Yanılgı nereden başlar? Her işi, her fikri, bir kişiye yüklediği zaman başlar. Ondan sonra, o yanılgının önünü hiç kimse alamaz. Bir reklam arası vermiş olabilir bu toplum.

* Ama bu tersine dönecek. Bu milletin aklı, bu milletin duyguları, bu milletin vicdanı, bu milletin adalet duygusu, bu zor zamanları aşacak.

* Sizden mutlak bir isteğim var: Hepiniz bu bilinçle, bu şehre hizmet ederken, bilin ki ve inanın ki, asla ve asla hiçbir zaman bir kişinin memuru değilsiniz. Bir amirin de memuru değilsiniz. Türkiye Cumhuriyeti’nin memurusunuz.

* Türkiye Cumhuriyeti’ne ve milletine hizmet eden insanlarsınız. Bir kişinin ya da bir siyasi aklın memuru, asla ve asla değilsiniz. Sizi yetiştiren ve bugüne getiren Türkiye Cumhuriyeti’nin memuru olmaya, bu devletin ve bu milletin hizmetkarı olmaya lütfen ama lütfen dikkat edin.

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