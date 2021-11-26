İmamoğlu: Kaybedecek vaktimiz yok

İBB, Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisinin açılış törenini gerçekleştirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘İklim Eylem Vizyonu' çerçevesinde atıktan elektrik üreten, Avrupa'nın en büyük tesisini açtı.

‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi' aynı zamanda Türkiye'de bir ilk olacak.

Eyüpsultan'daki açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

TESİSİN ÖZELLİKLERİ AÇIKLANDI

Tesisin özelliklerinden bazıları şöyle sıralandı:

* 1 milyon 400 bin kişinin kullanacağı elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Tesis ile yaklaşık 100 hektarlık atık depolama alanından tasarruf sağlanacak.

* Yıllık 1 milyon ton atığın taşınmasında 8 milyon kilometre yol tasarrufu yapılacak.

* İstanbul'un günlük 18 bin ton atığının yaklaşık 3 bin tonu (yüzde 15'i) bertaraf edilerek elektrik enerjisi üretiliyor.

* Emisyon değerleri AB limitlerinin altında olacak. 1.38 milyon ton sera gazı azaltımı sağlanacak.

* Sera gazı emisyonuna neden olan fosil yakıt kullanımı azalacak. Bu rakam 700 bin aracın bir yıllı emisyonuna denk geliyor.

“BİLİMİN IŞIĞINDA ÇÖZÜMLER ÜRETMELİYİZ”

Törende açılış konuşmasını yapan İmamoğlu ise, şu ifadeleri kullandı:

* İklim değişikliği tüm dünyayı tehdit eden çok önemli bir gündem maddesi. İnsanlık olarak bu soruna karşı hep birlikte mücadele etmeli, bilimin ışığında çözümler üretmeliyiz.

* Glasgow'daki COP26 İklim Zirvesi'nde katıldığım paneller ve gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde iklim değişikliğiyle mücadelede yerelden başlayan çözümlerin önemini özellikle vurguladım.

* Bu açıdan üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz.

“ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 2050 yılında İstanbul'u karbon-nötr bir şehir haline getirme sözü verdik. İklim Değişikliği Eylem Planımız ile 14 stratejik hedefimizi kamuoyuna açıkladık.

* Yeşil Çözüm vizyonumuzun kentimizin ve ülkemizin geleceği için çok değerli olduğuna inanıyoruz.

“KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK”

* İklim değişikliğiyle mücadelede atık yönetimi ve fosil yakıt kullanımının önüne geçilmesi en önemli konu başlıkları arasında yer alıyor.

* Bu noktada Türkiye'nin ilk Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ni açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

* Umuyorum ki bu tesis bir örnek olur ve hem çevrenin korunması, hem enerji üretimi açısından ülkemize fayda sağlayacak nice yatırımın ülke genelinde hayata geçirildiğini hep birlikte görürüz.

* İçinde bulunduğumuz koşullarda, gelecek kuşaklara nasıl bir dünya bırakacağımız konusunda böyle çevre dostu tesislerin varlığı ve doğaya gösterdiğimiz özen belirleyici olacaktır. Kaybedecek vaktimiz yok. Hep birlikte, hızla harekete geçmeliyiz.

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