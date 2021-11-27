İmamoğlu: Milletin parasıyla parti projesi olmaz, projeler devletindir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kiptaş Pendik Arkatlı Evleri'nin temel atma töreninde konuştu. Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak projelerini, “CHP’nin” ya da “İYİ Parti”nin diye nitelemediklerini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi: Projeler devletindir. Kamuya aittir. Millete aittir. Onun için bilmem ne partinin projeleri diye ortaya atılan kavramlar, bir parti devleti var etmeye doğru gitmektedir. Bu şehrin ve bu ülkenin insanlarını rahatsız etmektedir. Milletin parasıyla, parti projesi olmaz.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, kentsel dönüşüme katkı sunmak amacıyla inşa edilecek çevre dostu “Kiptaş Pendik Arkatlı Evler”in temelini attı. Çamçeşme Mahallesi Fabrika Sokak üzerinde kurulan şantiye alanında gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülkenin içinde bulundu ekonomik krize rağmen, böylesi bir yatırımı başlatmanın çok değerli bir adım olduğunu vurguladı.

DURDUK YERE KRİZ ÇIKAN MEMLEKETİMİZDE…

İmamoğlu “Gelirde, döviz bazında ne yazık ki 20 yıl öncesine döndüğümüz bir ortamda bugün cesaretle burada temel atmak kaynak üretip, İstanbul’da kentsel dönüşümüne katkı sunma çabasını ortaya koymak çok değerli bir adımdır, atılımdır, kararlılıktır. İBB Meclisi’nde şunu söylemiştim: ‘Umarım çok yakın bir zamanda tekrar bütçe konuşuyor ve bütçe yapıyor durumuna düşmeyiz. Çünkü öyle hızla değişiyor ki, durduk yerde kriz çıkan memleketimizde, durduk yerde belki gerçek anlamda yüzde 40'ları, 50'leri aşan bir enflasyon değerini oluşturan bir ekonomik süreçte hepimizin çok dikkatli olması gerekir' diye ifade etmiştim” dedi.

PENDİK BELEDİYE BAŞKANI'NA YANIT

Temeli atılan projenin, kentsel dönüşüme katkı sağlayıcı kaynak elde etme amaçlı olduğunu kaydeden İmamoğlu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in konuyla ilgili mahkemeye gidecekleriyle ilgili açıklamalarına şu yanıtı verdi:

“Pendik Belediye Başkanı arkadaşımızın bu projeye haksız ve -ne yazık ki umarım öyle değildir- bilinçli bir şekilde itibarsızlaştırma çabasını da şaşkınlıkla izledim. Bizleri bu şekilde engelleme çabası içerisinde bulunmasını çok garipsedim. Değerli Belediye Başkanı arkadaşımız, burada yapılan işle ilgili kendisine hiçbir haber verilmediğini, bilgi verilmediğini ve bu konuda bir hukuksal mücadeleye girişeceğini beyan etmiş. KİPTAŞ'ın burada, İBB'nin almış olduğu ruhsatla ilçe belediyesine herhangi bir belge ya da onay almasının bir şekilde kanunda yeri yok. Yani böyle bir ihtiyacı yok.”

AMAÇLARI EKREM İMAMOĞLU'NA KÖSTEK OLMAK

Pendik Belediyesi zabıtasının, geçtiğimiz 4 Ağustos'ta tuttuğu tespit tutanağında, yapı ruhsatını kayıt altına aldığını aktaran İmamoğlu, “Buradaki yapının nasıl yapılacağı var, her şey var. Ama işte, ‘Meclis'te çıkalım, Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı bir işe daha, nasıl köstek oluruz. Nasıl engel oluruz' diye bir yaklaşım var” dedi. İmamoğlu ilçe belediye başkanlığı döneminde, kentsel dönüşüm çalışmalarının nasıl engellendiğine dair örnekler vererek bu sürecin siyaset üstü bir biçimde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

ZUL GELİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile kentsel dönüşüm konusunda karşılıklı iş birliği içinde çalıştıklarına vurgu yapan İmamoğlu “Ancak yereldeki bu tarz belediye başkanlarının, siyasi aktörlerinin girişimini de buradan bu şekilde aktarmak bana açıkçası zul geliyor. Sıkılıyorum, üzülüyorum” diye konuştu. Pendik Belediye Başkanı temel atma törenine davet ettikleri, ancak katılım göstermediği bilgisini paylaşan İmamoğlu, şöyle konuştu:

16 MİLYONUN ÖNÜNE GEÇECEK HİÇBİR SİYASİ AKIL YOK

“Dün, Atık Yakma Tesisi'ni açarken dedim ki; ‘2017'de, bu sürecin başlamasına imza atan -Allah rahmet eylesin- önceki dönem Belediye Başkanımız sayın Kadir Topbaş’a teşekkür ediyorum.' Yüzde 20'ye yakın bir inşaat tamamlanmasıyla devraldık. Yüzde 5 civarında finansal tamamlamayla devraldık. Finansının yüzde 95'ini, inşaatın da yüzde 80'ini biz tamamladık. Ama öncesinde, bunu başlatan kişiye de saygıyla, hürmetle teşekkür ettik. Çünkü devamlılık esastır. Kamu böyle bir şey. Kimse mülk sahibi değil. O bakımdan bu tür işlere destek olunması ve bunların manipüle edilmemesi lazım. Kaldı ki, bizim itibarımızı sarsacak, İstanbul’da, hiç kimse yok. Boşuna uğraşıyorlar. Çünkü bizim arkamızdaki 16 milyon insanın önüne geçecek hiçbir siyasi akıl, hiçbir siyasi irade yok. O bakımdan bizi sadece üzdüğüyle kalır. Sayın Başkanı bu anlamda temkinli, tedbirli, daha titiz davranmaya ve konuşmaya davet ediyorum.”

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI’NI ÖRNEK GÖSTERDİ

Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptıkları Bağcılar Meydanı'ndaki etkinliğe, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile birlikte katıldıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Belediye Başkanı geldi, kendi hizmetlerini anlattı. Biz, kendi işlerimizi anlattık. Yani bu kavramın bu ülkede silinmesi lazım. İlçe belediye başkanı seçilen insan; Genel Başkanımız ne güzel söyledi; ‘Rozetini bırakacaksın. Türk bayrağı rozetini tak, hizmet et.' Nokta. Biz onu yapıyoruz” dedi.

PROJELER MİLLETE AİTTİR

Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak projelerini, “CHP'nin” ya da “İYİ Parti”nin diye nitelemediklerini vurgulayan İmamoğlu, “Projeler devletindir. Kamuya aittir. Millete aittir. Onun için bilmem ne partinin projeleri diye ortaya atılan kavramlar, bir parti devleti var etmeye doğru gitmektedir. Bu şehrin ve bu ülkenin insanlarını rahatsız etmektedir. Milletin parasıyla, parti projesi olmaz. Gidersin kendi ilçe başkanlığı binası yaparsın, il başkanlığı binası yaparsın; onun da parti projesi olur. Bu anlayıştan ülkemizin derhal kurtulması lazım. Umarım kurtuluruz” diye konuştu.

KİPTAŞ 3 KEZ SAYIŞTAY DENETİMİ GEÇİRDİ

Eski yönetim döneminde hiç inceleme yapılmamış KİPTAŞ'ın kendi dönemlerinde 3 kez Sayıştay denetimine tabi tutulduğunu aktaran İmamoğlu, “Bundan da mutluyuz yani; itibarımızı artırır. Denetlenmekten korkmayız ki. Geçmişin denetlenmemesine öfke duyarız. Bizim dosyalarımıza İçişleri Bakanlığı el koydu. Niye? Niye Allah aşkına? Tarihte görülmüş mü pandemi döneminde vatandaşın bağışladığı ve ihtiyacı olan vatandaşlara gitmesi gereken 5 milyon liramızı el koyduğu gibi. Bunu hangi memleket, hangi devlet insanla yaşatır Allah aşkına ya? Bunun gibi yüzlerce örnek. O bakımdan biz burada çok değerli bir iş yapacağız” dedi.

DEVİR DEĞİŞECEK

İmamoğlu, “Devir değişti, değişecek. Bu memleketin zenginliklerinin, bu memleketin nimetlerin, bu şehrin 16 milyon insanına ve bu ülkenin 84 milyon insanına paylaştırılacak bir döneme giriyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Can Akın Çağlar, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile birlikte butonlara basarak inşaatın ilk harcını temele döktü.