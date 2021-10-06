İmamoğlu: Sözümüz var, başaracağız

İBB, İstanbul’un kurtuluşunun 98’nci yıldönümünü, “zafer yürüyüşünün” başladığı Gülhane Parkı’nda kutladı. Kutlama etkinliğinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Başaracağız, çünkü; bu ülkenin bağımsızlığı, bu şehrin kurtuluşu için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan kahramanlarımıza sözümüz var. Başaracağız, çünkü; fikri hür, vicdanı hür Cumhuriyet kuşaklarına sözümüz var. Başaracağız, çünkü; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sözümüz var: Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız ve çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkma hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun 98'inci yıldönümünü bir dizi etkinlikle kutladı.

Toplu taşımanın tüm gün ücretsiz olduğu kentte, şehir hatları vapurları ile deniz taksiler, görsel şovlarıyla İstanbul Boğazı'nda görsel şölen yaşattı. İstanbul'daki kutlama etkinliklerinin merkezi ise, 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgalinden Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu tarafından kurtuluşun, 6 Ekim 1923'te “zafer yürüyüşüyle” taçlandırıldığı Gülhane Parkı oldu.

Gün boyunca çeşitli etkinliklere sahne olan Gülhane Parkı'nın akşam saatlerindeki konuğu şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın oldu.

İşgal yıllarını ve işgale karşı direnenleri kendine has üslubuyla anlatan Sunay, izleyicilere yaklaşık 1 saat süren bir “tarih şöleni” yaşattı.

“İSTANBUL, İŞGAL EDİLMİŞ, AMA ASLA ESİR EDİLEMEMİŞ BİR ŞEHİRDİR”

Anma törenine eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da etkinlikte bir konuşma yaptı. “Bugün 98'inci kurtuluş yıldönümünü sevinç ve gururla kutladığımız, göz bebeğimiz İstanbul, işgal edilmiş, ama asla esir edilememiş bir şehirdir” diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“İstanbul'u işgal edenler, bu şehirden Türk bayrağını selamlayarak ayrıldılar. Savaşı kaybettikleri için değil, asla kazanamayacakları bir savaşa girdiklerini anladıkları için çekip gittiler. Çünkü bu millet, o bayrağın altında tek yürek olmuştu ve son derece gür bir sesle aynı şeyi söylüyordu: ‘Ya istiklal ya ölüm.' İstanbul'un kurtuluşunu, Anadolu'nun o eşsiz mücadelesi sağladı. Anadolu İhtilalini başlatan, o mücadeleyi ateşleyen ise İstanbul'du.”

“BAĞIMSIZLIK ATEŞİ BİR ÇİFT MAVİ GÖZLE, İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKTI”

“Özgürlük ve bağımsızlık ateşi, 16 Mayıs 1919 günü, Bandırma gemisiyle ve bir çift mavi gözle, İstanbul'dan yola çıktı” ifadelerini kullanan İmamoğlu, şöyle konuştu:

*1453'te fethedilmesiyle birlikte dünya tarihinde yeni bir çağ açan İstanbul, 1923'te işgalden kurtuluşuyla da yepyeni bir çağa öncülük etti. Bu yeni çağ, mazlum milletlerin emperyalist boyunduruktan kurtulup bağımsızlıklarına kavuştukları çağdır.

*Bu yeni çağ, Anadolu ihtilalini başlatanların ilham verdiği bir çağdır. Saltanattan Cumhuriyete, kul olmaktan vatandaş olmaya geçilen çağdır.

*Cumhuriyet, İstanbul'un kurtuluşundan 3 hafta sonra ilan edildi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, birlik ve bütünlüğümüzün temellerini güçlendirip; özgürlük, adalet ve demokrasi yolunda daha büyük, daha ileri adımlar atmanın gayreti içindeyiz.

*Kurucu ilke ve değerlerimize sahip çıkarak, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan, yeni amaç ve hedeflerle yolumuza devam edeceğiz. Ve elbette dün olduğu gibi, yarın da yine başaracağız.

“SÖZÜMÜZ VAR”

“Başaracağız, çünkü; bu ülkenin bağımsızlığı, bu şehrin kurtuluşu için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan kahramanlarımıza sözümüz var” diyen İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

*Başaracağız, çünkü; fikri hür, vicdanı hür Cumhuriyet kuşaklarına sözümüz var. Başaracağız, çünkü; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sözümüz var: Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız ve çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkma hedefimizden asla vaz geçmeyeceğiz. Söz veriyoruz.

*Kurtuluşun kutlu olsun; sonsuza dek özgür ve mutlu ol İstanbul. Çağdaş uygarlıklar seviyesinin üstüne çıkma hedefimizde asla vazgeçmeyeceğiz. Hep birlikte söz veriyoruz. Umudumuz hep yüksek olsun.

*Bu milletin özgüveni buna yeter. Bu milletin çocuklarının, gençlerinin o ışıl ışıl gözleri, bu söylediğimiz sözleri yerine getirmeye yeter.

*Bu duygularla güzel İstanbul, kurtuluşun kutlu olsun. Sonsuza dek özgür, mutlu, adil, yeşil ve bütün yeteneğine güvenen insanlarıyla mutlu ol İstanbul.

Gülhane Parkı'ndaki anma, Ceylan Ertem konseriyle devam etti. Vatandaşlar, yağan yoğun yağmura rağmen Ertem'in şarkıları ve türküleriyle coştu.

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