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İmamoğlu yeni taksi sistemini açıkladı: Net 6 bin 663 lira maaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı. İmamoğlu, "Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 TL olacak" ifadesini kullandı.

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İmamoğlu yeni taksi sistemini açıkladı: Net 6 bin 663 lira maaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksi sistemiyle ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı. “Yeni Taksi sistemimizde, taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler” şeklinde paylaşım yapan İmamoğlu, taksi sistemiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 TL olacak.

* İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek.

* Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak.

* Eve gidiş gelişte servis sağlanacak.

* 1 öğün yemek ücreti ayrıca ödenecek.

* Mesai saatleri, İş Kanunu’ndaki gibi haftada 45 saat olacak.

* SGK ödemeleri haftada 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacak.

* Güvenli ve konforlu yolculuk için şoförlere düzenli eğitimler verilecek.

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