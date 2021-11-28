İmamoğlu’ndan bakanlığın uygulamasına tepki

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sokak aydınlatmalarını sabahları daha erken söndürme kararı almasına tepki gösteren İBB Başkanı İmamoğlu, sabit saat uygulaması yüzünden vatandaşın zifiri karanlıkta güne başladığını hatırlatarak, "Bu, uygulamanın getireceği güvenlik ve diğer sorunları hiç umursamamak demek" dedi.

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2016 yılından beri uygulanan kalıcı yaz saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik muhalefetin meclisteki çabaları sürerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sokak aydınlatmalarını sabahları daha erken söndürme kararı tepkiyle karşılandı.

İMAMOĞLU’NDAN BİR TEPKİ DAHA

Yaz saati uygulamasının değiştirilmesi için yaptığı çağrılarla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bakanlığın uygulamasına tepki gösterdi.

İmamoğlu konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, “Sabit saat uygulaması yüzünden zaten güne zifiri karanlıkta başlanıyor. Bir de Bakanlık “sokak aydınlatmaları sabah 30 dakika erken sönecek, akşam da 15 dakika geç yanacak” diyor. Bu, uygulamanın getireceği güvenlik ve diğer sorunları hiç umursamamak demek” ifadelerini kullandı.

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