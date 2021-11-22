İmamoğlu’ndan bir yaz saati çağrısı daha

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha sabit saat uygulamasından yaz/kış saatine geçilmesi çağrısında bulunarak, "Eğitmenlerden velilere, medyadan iş dünyasına, STK’lardan uzmanlara farklı birçok kesim konuyu daha yüksek sesle dillendirmeye başladı. Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim" dedi.

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2016 yılından beri uygulanan kalıcı yaz saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bir çağrıda daha bulundu.

Daha önce de konuyu gündeme getirdiğini hatırlatan İmamoğlu, “Eğitmenlerden velilere, medyadan iş dünyasına, STK'lardan uzmanlara farklı bir çok kesim konuyu daha yüksek sesle dillendirmeye başladı. Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde dile getirdiği çağrısında ise, “Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

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