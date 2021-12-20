İmamoğlu’ndan ‘din istismarı’ uyarısı

İBB, kurum tarihinde bir ilk olarak, Türkiye’de yaşayan Hristiyan toplumunun dini liderlerini, Noel Bayramı nedeniyle düzenlenen davette buluşturdu. Davette konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hemen her toplumda, din ve inançlar üzerinden menfaat elde etme hevesine kapılanlar olduğuna vurgu yaptı. İmamoğlu, “Din istismarı, dünya barışının toplumsal güvenliğin ve bireylerin iç huzurunun önünde önemli bir engel oluşturmaktadır” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de yaşayan Hristiyan toplumunun dini liderleriyle bir araya geldi.

Kurum tarihinde ilk kez düzenlenen ve Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen “Noel Bayramı” davetine eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katılan İmamoğlu, İstanbul'un, pek çok farklı din, millet ve kültürden insanların tarih boyunca komşuluk ettiği eşsiz, dünya güzeli bir kent olduğunu vurguladı. Ermeni, Rum, Süryani, Keldani, Latin, Bulgar, Gürcü ve diğer cemaatlere mensup Ortodoks, Katolik ve Protestan kiliselerinin kente rengini veren kültürel miraslar olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Kuşkusuz özel günlerimizde ve bayramlarımızda sevinci, mutluluğu birlikte paylaşmak bizleri, kesinlikle ve kesinlikle birbirimize çok daha fazla yakınlaştırıyor” dedi.

“DİN İSTİSMARI, BÜTÜN İNANÇLARA AYKIRI”

Yaşanan zorlu süreçte birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünün en kıymetli hazinelerden biri olarak ortaya çıktığını vurgulayan İmamoğlu, dönem dönem bu anlayıştan uzaklaşılmasından kaynaklı olumsuzluklar yaşandığını hatırlattı.

Hemen her toplumda, din ve inançlar üzerinden menfaat elde etme hevesine kapılanlar olduğunun görüldüğünün altını çizen İmamoğlu, “Din istismarı, dünya barışının toplumsal güvenliğin ve bireylerin iç huzurunun önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Aslında bütün inançlara da aykırıdır bu durum. Biz, hiçbir inancın temel felsefesine uymayan, sadece kendisini değerli gören, böylesi anlayışların değişmesi için eşit, adil ve kapsayıcı yönetim vizyonuyla, yönetişim anlayışıyla bu kente hizmet etme noktasında kararlı bir ekibiz” dedi.

“YEREL YÖNETİMLER, HER VATANDAŞA EŞİT HİZMET VERMEKLE YÜKÜMLÜ”

Göreve geldikten sonra hayata geçirdikleri “İnanç Masası”nın çalışmalara konuşmasında yer veren İmamoğlu, ülkedeki her dine mensup vatandaşlara, bu sayede kendi inançları doğrultusunda cenaze töreni düzenlendiği örneğini verdi. İmamoğlu, şunları söyledi;

*Bu durum, vergi veren vatandaşlarımızın bu en temel hizmete erişmeye hakkı olmasının ötesinde, açıkça vicdanları da yaralayan bir durumdur. Bunu ortadan kaldırdığımıza çok çok mutluyuz.

*Yerel yönetimler her vatandaşa eşit hizmet vermekle yükümlü. Nasıl ki Ramazan ve Kurban bayramlarında, kandillerde vatandaşlarımızın duygusuna ortak oluyorsak Noel'de, Paskalya'da, Purim'de, Hanuka'da da olabilmeliyiz.

*Camilerin bakım ve temizliği, dezenfeksiyonu konusunda bir talep geldiğinde bunu karşılamaya gayret ediyorsak kiliselerden, sinagoglardan, cemevlerinden gelecek talepler için de aynı gayreti gösteriyoruz.

*Bu asla bir lütuf değil, olması gereken yaklaşımdır. Bu gayretlerimizin İstanbul'daki tüm inanç toplulukları tarafından takdir edilmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bu teveccühü boşa çıkarmayacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

HRİSTİYAN ALEMİNİN NOEL BAYRAMINI KUTLADI

“Ben, bu şehrin insanlarının eşitliğini, bir arada yaşama kültürünü en üst seviyede taşımasını, vatandaş oldukları için her bireyin kendisini asil ve önemli hissettiğini yaşamak isteyen bir belediye başkanı olduğumu ifade ederim” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

*İstirham ediyorum ki bu şehrin hiçbir vatandaşı, lütfen ama lütfen, kendisini azınlık olarak tanımlamasın. Bu şehrin 16 milyon insanı birdir, eşittir, asıldır ve asildir. Hiçbir insanımız, hiçbir vatandaşımız asla ve asla azınlık olarak tarif edilemez, edilmemelidir.

*Tüm Hristiyan aleminin bu özel gününde, mensubu bulunduğum İslam dini açısından da bir Müslüman olarak da iyi bir Müslüman olma arzusunda olan bir insan olarak da son derece önemli büyük değerimiz, Hazreti İsa peygamberin doğum günü olan Noel Bayramı’nızı yürekten kutluyorum.

*İnsanlığa barış, kardeşlik, hoşgörü getirmesini temenni ediyorum. Tüm toplumun özellikle pandemiyle olan mücadelesinde, ekonomik koşullar nedeniyle oldukça zor günler geçiren tüm vatandaşlarımızın dayanışma içerisinde olacağı ve bütün zorlukları aşacağı bir yıl olmasını diliyorum.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Noel davetinde sırasıyla; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul ve Ankara Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi-Vatikan Temsilcisi Episkopos S. E. Monsenyör Massimiliano Palinuro, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve İstanbul Rum Patriği Bartholomeos birer konuşma yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da yer aldığı davete katılar diğer isimler; Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan, Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili Korepiskopos Mgr. Orhan Çanlı, Keldani Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Başepiskopos Mgr. Ramzi Garmou Vekili Mgr. François Yakan, Ermeni Protestan Cemaati Ruhani Lideri Pastör Kirkor Ağabaloğlu, Protestan Kiliseler Derneği Başkanı Pastör Ali Kalkandelen, İstanbul Protestan Kiliseleri Temsilcisi Pastör Carlos Madrigal ve Cemaat Vakıfları Temsilcisi S. Can Ustabaşı oldu.

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