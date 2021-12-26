İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: 21 bin 500 kişiye istihdam sağladık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "CHP, belediyelerinde 15 bin kişiyi işten çıkartıp terörle bağlantılı 45 bin kişi aldı" sözlerine yanıt veren İBB Başkanı İmamoğlu, "2,5 yılda yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle İBB’de 21.500 kişiye istihdam sağladık." dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, “CHP, belediyelerinde 15 bin kişiyi işten çıkartıp terörle bağlantılı 45 bin kişi aldı. Utanmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, “2,5 yılda yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle İBB'de 21.500 kişiye istihdam sağladık. 2024'e kadar yeni yatırımlar ve projelerle Cumhurbaşkanımızın iddia ettiği rakamı, yani 45 bin kişiyi, İstanbul'a hizmet için istihdam etmek üzere var gücümüzle çalışacağız” dedi.

MEKTUP YOLLAMIŞTI

Konuyla ilgili daha önceden de açıklama yapan İmamoğlu, Erdoğan’a mektup gönderdiğini açıklayarak şöyle demişti:

“Sayın Cumhurbaşkanı kendisine yalan yanlış ifadelere göz yummasın diye bizimle irtibat kursun diye sayın Cumhurbaşkanına da bugün sabah saatlerinde mektup yolladım. Oradan net gerçek bilgileri görebilir. Bilgi kaynağını düzeltsin sayın Cumhurbaşkanı.”

ERDOĞAN’DAN MEKTUBA TEPKİ GELDİ

Erdoğan, İmamoğlu’nun mektubuna tepki gösterdiği açıklamada “CHP belediyelerinde 15 bin kişiyi işten çıkarıp terörle bağlantılı 45 bin kişiyi işe aldı. Utanmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye.

Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde personel fazlası vardı. Belediyenin borcunu 61 milyar liraya çıkardılar. Devam eden işleri bile yürütemiyorlar. Şimdi de utanmadan engelleniyoruz yalanıyla beceriksizlerini örtmeye çalışıyorlar. Belediyenin borcunu 61 milyar liraya çıkardılar.” demişti.

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