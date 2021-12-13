İmamoğlu’ndan Halk Ekmek kuyruklarıyla ilgili açıklama

Halk Ekmek önlerinde ucuz ekmek almak için kuyrukta bekleyen vatandaşlara ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "Maalesef halkımız fakirleşti bu bir gerçek ancak Halk Ekmek kuyruğunda ucuz ve sağlıklı ekmek almak için bekleyen vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından da memnun değilim" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek önündeki kuyruklara ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, “Sosyal destek bizim için ‘Alan elin veren eli görmediği’ düzendir. Hep böyle davrandık. Maalesef halkımız fakirleşti bu bir gerçek ancak Halk Ekmek kuyruğunda ucuz ve sağlıklı ekmek almak için bekleyen vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından da memnun değilim” ifadelerini kullandı.

TALEP 1,6 MİLYONU AŞTI

İBB Sözcüsü Murat Ongun son olarak İBB Halk Ekmek'in günlük 1 milyon 458 ekmek üretimi gerçekleştirdiğini, talebin ise 1,6 milyonu geçtiğini açıklamıştı.

Ekmeğin fiyatının 3 liraya çıktığı İstanbul’da 1,25 liraya ekmek almak isteyen vatandaşlar Halk Ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.

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