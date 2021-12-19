İmamoğlu’ndan hükümetin yeni ekonomi politikasıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz. İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümetin yeni ekonomi politikasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kurdaki artışın İBB bütçesine yansıyan ek faturasına dikkat çeken İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

“YENİ EKONOMİ POLİTİKASI TUTARSA…”

“Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz. İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz.”

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