İmamoğlu’ndan İl Milli Eğitim Müdürü’ne sert tepki: Zavallı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Taksim’de düzenlenen törende gergin anlar… İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenleyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’ya tepki gösterdi.

Törenin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile bir süre sohbet eden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyesi burada. Beyoğlu Belediyesi’yle çelenk koyma töreni yapıyorsun. Paran yoksa valilikten iste, yoksa büyükşehirden iste. Zavallı. Sabahın köründe yapıyorsun, zaten sokağa çıkma yasağı var. Bari 10.00’da yap. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün faaliyeti değil ki… 23 Nisan’la ilgili birkaç cümle etsene. Milli egemenlikle ilgili, çocuklarla ilgili… Faaliyet raporu sundu sunucu bize ve gitti.”

VALİLİK KONTROL ETMELİYDİ

Buğra Kavuncu “Dostlar alışverişte görsün” karşılığını verince, Ekrem İmamoğlu, tepkisini şu sözlerle sürdürdü: Zavallılık, çok üzücü. Tamam kapanma var, kapanalım. Ama şu bayramı şurada Valilik kontrol etmeliydi, özenli düzenli yapmalıydı. Çelenk koyma kısmına bile katkı sunmuyorsun, biz devreye girmek zorunda kalıyoruz. Siyasi partileri anons ediyoruz falan. Yok hükmünde. Çok acı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nü kınıyorum.

“BİR TANE BİLE ÇOCUK YOK”

Kavuncu “Kongrelerinin yüzde 1'i kadar özen gösterilseydi kontrol altında güzel bir şekilde kutlanırdı” dedi. Kaftancıoğlu da “Kongreden de ziyade 23 Nisan'ı kutluyoruz. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bir tane bile çocuk olmaması, 9'da gelip bir an önce yapıp dostlar alışverişte görsün diye yaptılar. Yakışıyor mu İstanbul'a?” diye sordu.

İmamoğlu “İstanbul'a yakışmıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü bunu ilk defa da yapmıyor. Aynı özensizlik geçen sene de vardı. Bu sene de var. Özensiz bir insan olduğunu düşünüyorum. Değerlerine sadık bir insan olduğunu düşünmüyorum” dedi.