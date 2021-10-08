İmamoğlu’ndan ‘TRT Spor’ tepkisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TRT Spor spikerinin kendisi ile aynı soyadı taşıya oyuncunun adını okumadan geçmesi ile ilgili soruları yanıtladı. Trajikomik işler değerlendirmesinde bulunan İmamoğlu “Her gün bir yaşımıza daha giriyoruz ama gülüp geçiyorum” dedi.

İsmail AKDUMAN

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir dizi ziyaret öncesinde gittiği Trabzon'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sosyal medyada gündem olan Türkiye ile Sırbistan arasındaki kadınlar hentbol maçında TRT Spor spikerinin soyadı “İmamoğlu” olan oyuncunun soyadını duraksayıp okumadan geçmesi soruldu.

İmamoğlu şu yanıtı verdi:

* Bir akrabam mesaj attı ‘böyle bir şey olur mu kanım dondu' diye. Ben de mesaj attım ‘niye kanın donuyor, kahkaha ile gülebilsin' dedim. Trajikomik bir durum. Diyemedi ya, vallahi diyemedi adam. Gülünecek bir durum. Adam ne diyeceğini de şaşırdı.

* Başka bir isim söyledi orada, yedek kaleciyi mi söyledi? Onun yerine bu da var gibi bir şeyler söyledi, saçmaladı. Sonra sıradan devam etti.

*Yaşıyoruz böyle şeyleri. Trajikomik işler. Her gün bir yaşımıza daha giriyoruz ama gülüp geçiyorum.

* Benim Trabzon Lisesi'nde bir arkadaşım vardı. Beraber oturduk 2-2.5 yıl. Çok yaramazlık yapardık arkada otururduk.

* Ses gürültü çıkınca da hoca bağırırdı ‘arkadakiler' diye. Biz en arkadaydık ve ikimiz döner duvara bakardık, kime diyor diye…