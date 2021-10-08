İmamoğlu’ndan ‘TÜGVA krizi’ açıklaması: Valinin kararını bekliyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜGVA ile Büyükada İskelesi’nde yaşanan tahliye krizi ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştü.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayburt, Gümüşhane ve Erzurum'a yapacağı bir dizi ziyaret için 7 Ekim'de Trabzon'a gitti.

Havalimanında sevgi gösterileri ile karşılanan İmamoğlu akşam saatlerinde Trabzon'da bir otelde gazetecilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'na gündemdeki Büyükada İskelesi'nde TÜGVA ile yaşanan tahliye krizi soruldu.

“İSTANBUL VALİSİ'NİN İLETECEĞİ MESAJI BEKLİYORUZ”

İmamoğlu, süreci takip ettiklerini, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yüz yüze görüştüğünü aktardı.

İmamoğlu görüşme hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

* Bu görüşmemizde hukukun masada görüşülmesi gerektiği fikrine karar verdik.

* Hukuken görüşülmesi adına benim temsilcilerimle, görevlendirilen vali yardımcısı ve valiliğin temsilcileri toplantı yaptılar. Toplantının sonucu bana iletildi.

* Toplantının sonucu gereği, İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’nın beni arayacağı iletildi.

*Nezaketen, sayın Valimizin beni arayana kadar basına bir bilgi vermeyi uygun görmüyorum.

*Valimizin vereceği karar ya da beni arayacağı mesajından sonra gerekirse kamuoyunu bilgilendiririm. Gerekirse bilgilendirmeme gerek kalmaz. Bu yönüyle şu an bekleniliyor.

*Valimizin istediği bir biçimde, hukuken masanın kurulması noktasında biz, üzerimize düşeni yaptık.

* Görüşüldü. Karar noktasında bir olgunlaşma yapıldı. Kendilerinin kararını veya bana ileteceği mesajı bekliyoruz

İstanbul Valiliği'nin bugün İBB'ye konuyla ilgili bilgi vereceği öğrenildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu araması bekleniyor.