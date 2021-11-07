İmamoğlu’ndan Türk Dünyası mesajı: İstanbul bu mücadelede ön saflarda olmaya devam edecektir

Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları'nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul, Türk Dünyası’nın bağımsızlığına sahip çıkmak, Türk Dünyası’nın kültürel değerlerini geleceğe taşımak ve Türk Dünyası’nın medeniyet mücadelesine destek vermek konusunda her zaman öf saflarda olmuştur ve olmaya devam edecektir" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılarak birer konuşma yaptı.

İmamoğlu, yaptığı konuşmada, “İstanbul, Türk Dünyası'nın bağımsızlığına sahip çıkmak, Türk Dünyası'nın kültürel değerlerini geleceğe taşımak ve Türk Dünyası'nın medeniyet mücadelesine destek vermek konusunda her zaman öf saflarda olmuştur ve olmaya devam edecektir. İstanbul, Türk Dünyası'nın en büyük kenti ve göz bebeğidir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, “Yüzüncü yılına giden Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, bütün bu ülkelerin, Türk Dünyası'nın bu kıymetli ülkelerinin barış, huzur ve gerçekten ilerici, çağdaş fikirlerle aydınlanan bir geleceğe kavuşmasını diliyorum” diyerek konuşmasını noktaladı.

İlginizi Çekebilir Ekrem İmamoğlu'nun Glasgow programı belli oldu