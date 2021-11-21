İmamoğlu’ndan üniversitelilere burs açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 51 bin 890 üniversiteli öğrencinin, eğitim desteği almaya hak kazandığını ve Aralık ayının ilk haftasında 3 bin 200 TL'lik eğitim desteğinin ilk taksitinin hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından üniversite öğrencilerini sevindirecek bir haber paylaştı.

Bu yıl 51 bin 890 üniversiteli öğrencinin ‘Genç Üniversiteli’ eğitim desteğini almaya hak kazandığını açıklayan İmamoğlu, “Aralık ayının ilk haftası 3.200 TL'lik eğitim desteğinin ilk taksidi hesaplara yatacak. Tüm öğrencilere sevgiler ve başarılar.” ifadelerini kullandı.

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