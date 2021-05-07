‘İmamoğlu’nu ben şikayet ettim’ demişti… Kim bu Ufuk Akçekaya?

Ufuk Akçekaya aslen Elazığlı bir öğretmen. Ancak, o açtığı eğitim kurumlarıyla adını duyurdu. 2018 yılının Ekim ayında Tokat'a gelerek burada Beykent Okullarını açtı. Kısa bir süre sonra da, Tokatspor’un borçlarını üstlenerek kulübü dernek statüsünden çıkarıp anonim şirkete dönüştürdü.

Bir dönem ünlü futbolcu Oktay Derelioğlu’nu da teknik direktörlüğe getirerek Tokat halkının da desteğini aldı. Tokatlı milletvekillerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ı ziyaret edip forma hediye etti.

Siyasi gücünü göstermek içinde bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıp yerel basında haberlere konu oldu.

Akçekaya, Boğaziçi Üniversitesi’nin tartışılan Rektörü Melih Balu’yu da ziyaret ederek 60 numaralı takım formasını verdi. Oysa Bulu, Kırıkkaleliydi hatta Tokat ile hiç bir bağlantısı yoktu.

ÖĞRETMEN VE VELİLERİ MAĞDUR ETTİ

Geçen yıl salgın döneminde Ufuk Akçekaya’nın adı sık sık gündeme geldi. Üsküdar Nazmi Arıkan Fen Bilimleri ve Libadiye Nazmi Arıkan Fen Bilimleri adıyla faaliyet gösteren ve bir süredir eğitim-öğretime devam etmeyen kurumun veli ve öğretmenleri, mağdur edildiklerini ileri sürerek Akçekaya’yı Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet etti. Öğretmenler maaşlarını, veliler ise salgın döneminde ödedikleri parayı geri alamadıklarını ileri sürmüştü.



3 YIL İÇERİSİNDE SÜPER LİGE ÇIKARACAKTI AMATÖRE DÜŞTÜ

2019 yılında TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta küme düşmesi daha önce kesinleşen Tokatspor 34. hafta maçında karşılaşacakları Fatih Karagümrük maçına çıkmadı. Kentte tartışma konusu olan bu olayın Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Akçekaya’dan kaynaklandığı ileri sürüldü.

İddialara göre Akçekaya, teknik direktör Oktay Derelioğlu ile futbolculara maça çıkmama talimatı vermişti. Takım da deplasmana gitmedi. Başkan olduğu yıl 2.Lig’de mücadele eden Tokatspor’u 3 yıl içerisinde Süper Lige çıkaracağını söyleyen Akçekaya’nın takımı Amatör lige düştü.

CANLI YAYINDA AKPLİ BAŞKANDAN PARA İSTEDİ

Geçtiğimiz Nisan ayında ise, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak AKP’li Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile bazı iş adamlarına, “Ya bana 3 milyon dolar verirsiniz, ya sigara fabrikasının yerine ortak edersiniz ya altınızdaki arabayı verirsiniz ya da sizi sokağa çıkamaz ederim” diyerek sözde Tokatspor için harcadığı parayı tahsil etmek istedi.

Akçekaya, kentte 14 yaşındaki bir çocuğa 25-30 kişini tecavüz ettiğini ve bunların ikisinin belediye başkan yardımcısı olduğunu ileri sürdü.

BAŞKAN SUÇ DUYURSUNDA BULUNDU

Akçekaya’nın bu açıklamalarının ardından Belediye Başkanı Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cevap vermeye, muhatap almaya değmeyecek bir zatın, şahsıma, çalışma arkadaşlarıma ve sizin emanetiniz Tokat Belediyemize yönelik yapmış olduğu yalan, iftira, şantaj ve tehditlerle dolu açıklamalarına yönelik şikayetimizi Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

GAZETECİ KEMAL VANLI AKÇEKAYA’YI ANLATTI

Tokat’ta gazetecilik yapan Kemal Vanlı, SÖZCÜ’ye Akçekaya hakkında çok kez haber yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

* Kentte gelip Tokatspor’u almanın yanında bir de okul kiraladı. Okul ücretlerini tahsil etmesinin ardından, topladığı paraların üzerine yattı. Okuldaki öğretmenler ve diğer çalışanlara maaşlarını ödemedi. Okulda eğitim aksadı. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler mağdur oldu.

* Bunu sadece Tokat değil Edirne’de ve İstanbul’da da yaptı. Popüler isimlere forma hediye etmek gibi çeşitli bahanelerle görüntü vererek, bu görüntüleri daha sonra güven kazanma ve güç gösterisi olarak kullanıyor. Bunu Tokat’ta da uyguladı.

* Özellikle AKP’li siyasiler ile hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yakın olduğu algısı yaratmak için forma hediye etme bahanesi ile Bilal Erdoğan ile görüntü verdi.

* Hepsi yaklaşık 1 yıl içinde oldu. Tokat, İstanbul ve Edirne ve İstanbul’da okullar kiralayıp öğretmen ve velileri mağdur eden, hakkında dolandırıcılıktan yüzlerce suç duyurusu olan birisine Tokatspor nasıl verdiniz diye birçok kez sordum ve uyardım.

* Sonunda bir ay kadar önce beni haklı çıkaran gelişmeler yaşandı. Tokat’taki iş insanları, bürokrat ve belediye başkanlarından sürekli para talep etmesinin ardından, istediklerini alamayınca, kentteki birçok ismi hedef alan tehdit, şantaj ve yer yer iftiralara varan açıklamalar yaptı.

* Herkes gerçek yüzünü gördü ama işte işten geçti. Şimdi de İmamoğlu’nu ben şikayet ettim diyor. Bir sürü iddialar ortaya atıyor belgelerim var diyor ama hiç bir şey gösteremiyor.

* Belediye başkanı olayında da böyle oldu. Beş kuruş vermeden aldığı kulübü geri vermek için şimdi 3 milyon dolar istiyor.