İmamoğlu’nun randevu talebine yanıt vermeyen vali MHP heyetini makamında ağırladı

Okul yapım projesi için geçtiğimiz ay Elazığ'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret talebine cevap vermeyen Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları MHP heyetini makamında ağırladı.

Evren DEMİRDAŞ

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İstanbul Büyükşehir’in Belediyesi’nin okul yapım projesinin protokolünü imzalamak ve bir dizi ziyarette bulunmak için geçtiğimiz ay Elazığ’a gelen Ekrem İmamoğlu’nun randevu talebine cevap vermeyen Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım başkanlığında Elazığ’a gelen MHP heyetini makamında ağırladı.

CHP’Lİ VEKİLDEN VALİ VE AKP’Lİ BAŞKANA GÖNDERME

Elazığ Valisi Ömer Toraman ve AKP’li Başkan Şerifoğulları ile MHP heyetinin birlikte çektiği fotoğrafları paylaşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Elazığımıza gelen MHP heyetine CHP adına hoş geldiniz demek isterim. İlimizin Valisi ve Belediye Başkanı gelen heyeti makamlarında konuk ederek Elazığ'ın misafirperverliğini göstermişlerdir. Ancak kendilerinden bu nezaketi ilimize gelen tüm heyetlere karşı göstermelerini dileriz” ifadelerini kullandı.

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