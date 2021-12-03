İnce, tekerlekli sandalye basketbol takımı ile maç yaptı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, tekerlikle sandalye basketbol takımı ile maç yaptı. Basket maçında başarılı bir performans sergileyen İnce, bir atışının potadan dönmesi üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 'dış güçler' söylemine göndermede bulunarak, 'basket olmuştu ama dış güçler engelledi' dedi.

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Parti Meclis üyeleriyle birlikte Ankara’daki bir okulun spor salonunda tekerlikli sandalyeli basketbolcularla maç yaptı.

“BASKET OLMUŞTU AMA DIŞ GÜÇLER ENGEL OLDU”

Diğer sporcular gibi tekerlikle sandalyeye oturan İnce, basket maçında başarılı bir performans sergiledi. Müsabakada 1 numaralı formayı giyen İnce, bir atışının potadan dönmesi üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ‘dış güçler’ söylemine göndermede bulunarak, ‘basket olmuştu ama dış güçler engelledi’ dedi.

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