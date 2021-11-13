İnce’den Erdoğan’a döviz tepkisi: Bu gidiş, gidiş değil

TL'deki durdurulamayan erimeye dikkat çeken ve Erdoğan’ı eleştiren Memleket Partisi İnce, "Bu kafayla giderse dolar 15 lira olur. Bu kafa doğru kafa değil. Yazık günah. İlk kez dolar da, avro da sterlin de 10 liranın üzerine çıktı. Bu gidiş, gidiş değil” dedi.

Batuhan SERİM

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yurt gezilerine İzmir'in ilçelerinde yapacağı açılışlarla devam etti.

Kentte esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren İnce, Aliağa ve Menemen'de partisinin ilçe başkanlıklarının açılışına katıldı.

“BU KAFA DOĞRU KAFA DEĞİL”

Dövizdeki durdurulamayan artışa dikkat çeken ve iktidarın ekonomi politikasını sert sözlerle eleştiren İnce, “3 sene önce meydanlarda demiştim ki, ‘Erdoğan bir daha seçilirse 10 lira olur.' Bana gülüyorlardı o zaman. Oldu mu? Oldu. Bu kafayla giderse dolar 15 lira olur. Bu kafa doğru kafa değil. Ben, ‘Dolar 10 lira olur' derken müneccim değilim. Geleceği nasıl gördüm? ‘Yanlış yönetiyorlar; hukuk yok, akıl yok, bilim yok. Bu gidişle dolar fırlar' demiştim.” dedi.

“'SAVCILAR BENİ DEĞİL ERDOĞAN'I SORGULAMALI'

“İçim kan ağlıyor. Keşke yanılmış olsaydım.” ifadelerini kullanan İnce, “‘Dolar 8-10 lira olacak' dediğimde bazı gazeteler manşet attı; ‘Muharrem İnce'yi MİT sorgulasın. Muharrem İnce'yi savcılar sorgulasın. Nereden biliyor böyle olacağını?' diye. ‘Savcılar beni değil, Erdoğan'ı sorgulamalı doları 10 liraya niye çıkardı diye. Niye beni sorgulayacakmış?'” diye sordu.

“BU GİDİŞ, GİDİŞ DEĞİL”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Türk Lirası’na ilişkin açıklamalarını anımsatan İnce, “Ne diyordu? ‘Paranın itibarı, ülkenin itibarı' diyordu. Yazık günah. İlk kez dolar da, avro da sterlin de 10 liranın üzerine çıktı. Bu gidiş, gidiş değil. Ben bir kez daha uyarıyorum. Benim, ‘Dolar 10 lira olacak' dediğim dönem, doların 4.60 olduğu dönemdi. Yani yüzde 100'ün üzerinde bir artış var. Dolar 10 lirayı bulmuşken ne yapılmalı? Bugün eleştirmek yerine çözüm önerileri sunacağım belki dinlerler. Bir kulaklarından girip, öbür kulaklarından çıkmaz inşallah.” dedi.

“TEMEL GIDALARDA KDV'Yİ SIFIRLAYIN”

İnce, atılması gereken acil adımları şöyle sıraladı:

* Öncelikle KDV'yi 18'den 15'e düşürün. İki; temel gıdalarda KDV'yi sıfırlayın. Üç; ÖTV'yi yeniden tanımlayın.

* Dört; vatandaşlık maaşını derhal işleme sokun. Eğer savaş çıktığı zaman bütün vatandaşları savaşa çağırıyorsak, vergi alacağın zaman bütün vatandaşlardan vergi alıyorsan, zor günlerde de sen vatandaşa vatandaşlık maaşı vereceksin. Nasıl zorla askere alıyorsan, zorla da o maaşı vereceksin.

“ÖĞRENCİLERİN İNTERNET, BİLGİSAYAR, TELEFONLARINDA ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİ KALDIRIN”

* Öğretmen atamalarını derhal yapın. Okullarda eğitim bitmiş durumda. Gençlerin, bütün öğrencilerin internet, bilgisayar, telefonlarında özel iletişim vergisini kaldırın.

* Geleceğimizi kaybediyoruz eğitim durduğu için. Asgari ücretten vergi almayın. Tablet ve internet satışlarında gençlerimize, öğrencilerimize yardımcı olun.

* Tarımdaki dolaylı vergileri bu kara kış için kaldırın. Başta TOBB olmak üzere buna benzer kurumların kasalarındaki nakit paraları derhal üyelerine aktarın.

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