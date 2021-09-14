İngilizce öğretmeni denizde ölü bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan ancak öğretmenlik yaptığı için İzmir’de bulunan 33 yaşındaki İngilizce öğretmeni Nilgün Hatice Yıldız’ın cansız bedeni denizde bulundu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kılavuz Köyü'nde yaşayan ve üç ay önce evlenerek İzmir'deki görevine dönen 33 yaşındaki İngilizce öğretmeni Nilgün Hatice Yıldız'ın, İzmir'in Yeşilyurt Mahallesi sahilinde denizde cansız bedeni çevredekiler tarafından fark edildi.

Vatandaşların 112 acil yardım hattından yardım istemesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ve sağlık ekipleri geldi. Yıldız'ın cansız bedeninin denizden çıkarılarak otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Yıldız'ın ailesinin cenazeyi almak için İzmir'e gittiği ve yarın Kılavuz Köyü'nde toprağa verileceği belirtildi.