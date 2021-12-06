İngilizleri gasp eden 3 Fas’lı tutuklandı

Muğla’nın Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkiinde geçici ikamet eden İngiltere vatandaşı Max Robinson ve Josh Cox’un kaldığı villaya girerek gasp yapan ve İngiliz vatandaşları bıçaklaya yaralayan 3 Faslı tutuklandı.

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Ovacık Mahallesindeki villasında uyudukları esnada gece 03.00 sıralarında balkon kapısından içeriye giren ve yüzleri maskeli üç şüpheliyi fark eden İngiliz vatandaşları ile şüpheliler arasında çıkan arbedede bıçakla yaralanarak darp edildiler.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda İngiliz vatandaşlara ait içerisinde yaklaşık 20 bin Pound kripto para bulunan 2 adet laptop, 700 Pound para, 2 adet cep telefonu, 2 adet pasaport çalındı. Jandarmaya bili veren İngiliz vatandaşların ihbarından sonra Fethiye JASAT, İstihbarat Timleri ve Ölüdeniz Jandarma Karakol ekipleri soruşturma başlattı.

Olayın aydınlatılmasına yönelik yapılan araştırmada, villanın güvenlik kamera kayıtları incelenirken, şüpheli şahısların mağdurlara ait villanın yan tarafında bulunan villada ikamet eden Fas uyruklu M.A.S., A.A.K. ve S.A. isimli şahısların olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin 34 plakalı kiralık aracı kullandıkları ve yurt dışına çıkmak için Antalya Havaalanında oldukları değerlendirilerek Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı birimlerine bilgi verildi.

TUTUKLANDI

Şüphelilerin yurtdışına çıkış yapmadan gasp ettikleri eşyalar ile birlikte yakalandı. Fethiye Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheliler Antalya'dan Fethiye'ye getirilerek tamamlanan adli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Eşen Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Şüphelilerin gasp ettiği tüm eşyalar İngiliz vatandaşlarına teslim edildi. İHA



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