İnternetten laptop aldı, paketi açınca şoke oldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan emekli imam İsmail Yüksel, tıp fakültesinde okuyan kızı için bir alışveriş sitesinden dizüstü bilgisayar satın aldı. Merakla gelecek kargoyu bekleyen Yüksel, 3-4 gün sonra gelen boş kargo poşeti ile büyük şok yaşadı.

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Gaziantep ‘in İslahiye ilçesinde yaşayan emekli imam kendisine ait kredi kartıyla alışveriş sitesinde gördüğü dizüstü bilgisayarı 8 bin 100 TL'ye satın aldı. Toplamda 6 ay vadeli bir şekilde bilgisayarı alan Yüksel, merakla kargonun gelmesini bekledi.

İsmail Yüksel, 3-4 gün sonra kargo şubesinden gelen telefonla büyük şok yaşadı. Boş bir şekilde kargo poşetinin geldiğini öğrenen Yüksel hemen alışveriş sitesinin müşteri hizmetlerini arayarak, durumunu anlattı.

HER ARAMADA BAŞKA BAHANE

Sitesinin yetkililerinin “tedarikçi firma ile anlaşmamız var, size ürünü gönderecekler. Önce makbuzu yollamışlar, sonra da siparişi verilen ürünü gönderecekler” cevabı ile yeniden umutlanan Yüksel, aradan günler geçmesine rağmen gelmeyen ürün üzerine tekrar tekrar alışveriş sitesinin müşteri hizmetler birimini aradı.

Yüksel'in her aramasında, “Ürün stokta kalmadı, en kısa sürede gönderilecek, kargoya verildi, ürün kargoda hasar görmüş, firmaya iade edildi” gibi yanıtlar verildi.

Ürününden umudunu kesen Yüksel, parasının iadesini talep ettiğinde ise sürekli zorluk çıkarıldığını ileri sürdü. Günlerdir gelmeyen bilgisayarı nedeniyle mağdur edildiğini belirten Yüksel, son olarak ise konuyu Tüketici Hakem Heyetine taşıdı.

Alışveriş sitesinin kendisine büyük mağduriyet yaşandığını belirten Yüksel, bu siteye güvenip de alış veriş yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

BİLGİSAYARIN FİYATI 5 GÜN SONRA 14 BİN TL’YE ÇIKTI

Yüksel, kendisinin satın almasına rağmen henüz kendisine ulaşmayan bilgisayarın halen internette satışta olduğunu kaydetti.

Toplamda 8 bin 100 TL'ye aldığı ve henüz kendisine ulaşmayan bilgisayarın aynısının bir gün sonraya 9 bin 600 TL'den, 3 gün sonra ise 12 bin, 4 ya da 5 gün sonra ise 14 bin TL'den satışa çıkarıldığını kaydeden Yüksel,

“Bir kaç gün içerisinde bilgisayarın fiyatı bu kadar değişti. Baktım modelleri ve özellikleri aynı. Tedarikçi firması da aynı. Kur farkından dolayı mı göndermek istemiyor, yoksa her zaman aynı şeyi mi yapıyorlar bilmiyorum. Benim başıma ilk kez geldi.

Burada herkesi uyarıyorum. Benim gibi mağdur olmak istemiyorsanız internet sitesinden alış veriş yapmayın. Ben bunun farkına vardım ama geç oldu. Ne paramı ne de laptopumu alabildim. Ben yandım siz yanmayın” dedi.