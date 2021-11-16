İplik fabrikasında büyük yangın! Zaman zaman patlamalar oluyor, çatının bir bölümü çöktü

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesindeki bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana gelirken, fabrikanın çatısının bir bölümünün de çöktüğü görüldü.

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Bugün saat 17.30 sıralarında Dazkırı ilçesindeki Uspar İplik Fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Denizli Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇATININ BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ

Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarına başladı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana gelirken, fabrikanın çatısının bir bölümünün de çöktüğü görüldü.

İlçe Kaymakamı Sercan Sakarya da fabrikaya gelerek, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 180 personelin bulunduğu fabrikada yangının başladığı saatlerde çalışan kimse olmadığı belirtildi. Ekipler yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. DHA

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