İran’da kaza yapan tavuk yüklü Türk TIR’ı yağmalandı

Türkiye'den İran'a tavuk götüren Türk TIR'ı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek yan yattı. Yoldan geçenler, TIR'dan saçılan tavuk kolilerini yağmaladı.

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Kaza, dün öğle saatlerinde İran’ın Merivan kentindeki dağlık bölgede meydana geldi. Türkiye’den yüklediği tavuk kolilerini taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 33 EN 358 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi.

ETRAFTAN GEÇEN SÜRÜCÜNÜLER TAVUK KOLİLERİNİ ARAÇLARINA YÜKLEDİ

Yan yatan TIR’daki tavuk kolileri etrafa saçılırken, şoför kazadan yara almadan kurtuldu. Bu sırada yoldan geçenler TIR’dan etrafa saçılan kolileri araçlarına yükledi. TIR’ın şoförü, yağmaya karşı çıktı ancak engel olamadı. Yol kenarında park halindeki araçlar ve yağmalanan tavuk kolilerin araçlara yüklenmesi ise yoldan geçen bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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