İş bırakan sağlık emekçileri: Bakan Fahrettin bizi kahrettin!

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, "insanca yaşayacak ücret, insanca yaşayacak çalışma koşulları" talebiyle tüm Türkiye'de iş bıraktı. Eyleme katılanlar, 'Bakan Fahrettin bizi kahrettin', 'Sağlık ekip işidir. Ayrıştırmaya kalkmayın' dövizleriyle bakanlığı protesto etti.

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Can ÇAPAR Kemal ATLAN İlker KILIÇASLAN

Sağlık Bakanlığı’nın geçen hafta sonu duyurduğu ve sadece doktorları kapsaya maaş emeklilik koşullarında iyileştirme çalışması sağlık çalışanlarının tepkisini topladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlık çalışanları çalışma koşullarına dikkat çekmek için ülke genelinde iş bırakma eylemi yaptı. Sendikanın örgütlü olduğu tüm sağlık kuruluşlarında acil, ameliyathane, yoğun bakım, onkoloji ve diyaliz servisleri dışında sağlık hizmeti verilmedi.

Hastaneler önünde toplanan, basın açıklaması yapan, kimi kentlerde yürüyen, pankart açıp sorunlarını haykıran sağlık çalışanları bazı illerde Valiliklerin yasaklama kararıyla karşılaştı.

“İNSANCA YAŞAM İÇİN ÜCRET”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hekimlerin maaşlarına zam yapılacağı yönündeki açıklamalarının ardından SES üyeleri Eskişehir’de de bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Sağlık emekçileri daha sonra alkışlarla Köprübaşı İl Sağlık Müdürlüğü ek binası önüne yürüdü. SES üyeleri, ‘Sağlık ekip işidir. Herkes için insanca yaşayacak ücret istiyoruz’ yazılı pankart ve ‘Bakan Fahrettin bizi kahrettin’, ‘Yıpranma payı istiyoruz’, ‘covid 19 meslek hastalığı sayılsın’, ‘Sağlık ekip işidir. Ayrıştırmaya kalkmayın’ şeklinde dövizler açarak, ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz’, ‘Sağlık ekip işidir’, ‘Herkese ek zam istiyoruz’, ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ şeklinde slogan attı. Sağlıkçıların iş bırakma eylemine çeşitli sivil toplum kuruluşları ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de destek verdi.

Sağlık emekçileri kısa vadede taleplerini ise şöyle sıraladı:

* Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için döner sermaye performans uygulamalarının kaldırılarak; yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret verilmeli.

* 3600'den başlayarak kademeli olarak 7200 ek gösterge verilmeli.

* Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı sayılmalı.

* Yıpranma payı.

ZORUNLU İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAYAMAZ HALE GELDİK

Tüm illerde olduğu gibi Manisa'da da SES Manisa Şubesi üyesi sağlık çalışanları hastane önlerinde toplanarak yaşadıkları sıkıntıları dile getirip, hükümete seslendi.

“EKONOMİK KRİZİ ARTIK İLİKLERİMİZE KADAR HİSSEDİYORUZ”

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde alkışlar eşliğinde iş bırakan ve hastane önünde toplanan sağlık çalışanları adına açıklamada bulunan SES Manisa Şube Başkanı Figen Pehlivan, çalışma koşullarının konusunda yaşadıkları sıkıntıların yanına artık ekonomik krizinde eklendiğini ifade ederek, sağlıkçıların artık günlük sorunlu ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını dile getirdi.

“TBMM’DE KABUL EDİLEN DÜZENLEME EKSİKTİR”

Eş zamanlı iş bırakma eylemine katılan Türk Sağlık-Sen Kayseri Şubesi üyeleri de Kayseri Şehir Hastanesi başhekimlik binası önünde bir araya gelerek, pankart açtı. Sağlık çalışanları, ücretleri için düzenleme istedi.

Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Ünal,

“Doktorlarımız zammı hak ediyorlar, yapılsın, itirazımız olmaz, olamaz. Bizim isteğimiz, tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinin artırılmasıdır çünkü sağlık çalışanlarımızın tamamı, ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. 1 günde hem açıklanıp hem de TBMM’de kabul edilen düzenleme eksik olmuştur.

Pandemi döneminde tüm sağlık çalışanları omuz omuza mücadele vermiştir. Bu nedenle sağlık çalışanları için ayrı gayrı olmaz. Ne ayrımcılığı kabul ederiz ne de ekonomik kayıplarımızın görmezden gelinmesine razı oluruz.

Çalışanlar için verdiğimiz haklı mücadeleye nifak tohumu ekip, ilgiyi ve gündemi başka yönlere çekmek isteyenler var. Gerçekleri değiştirip farkı yansıtmak gibi çirkinliklerle uğraşanlar var. İyi bilsinler ki onlara ne bizler ne de sağlık çalışanlarımız fırsat vermez” diye konuştu.

“BİZİ YALAN SÖZLERLE KANDIRMAYA ÇALIŞMAYI BIRAKIN”

Hatay’ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde de eylem vardı. Hastane önünde basın açıklaması yapan SES Hatay Şubesi üyeleri , taleplerinin karşılanmasını istedi. SES Hatay Şube Eş Başkanı Meryem Avcı,

“10 dakika da 2 hasta muayenesi, aile hekimliğinde yaşanan sorunlar, keyfi ve kuralsız cezalandırma, güvencesiz ve ucuz çalıştırma, eğitim ve araştırma yerine muayenenin öncelenmesi, pandemi ile mücadelede yaşamını yitiren yüzlerce ve enfekte olan yüz binlerce sağlık emekçisi olmasına rağmen COVID-19'un meslek hastalığı sayılmaması, yıllardır oyalanarak seçim yatırımına dönüştürülen 3600-7200 ek gösterge sorunu, açlık sınırının az üstünde yoksulluk sınırının çok çok altındaki temel ücretler, emekliliğe yansımayan ve adil olmayan döner sermaye uygulamaları, angarya çalışma, mesleklerin değersizleştirilmesi nedeniyle istifa edip yurtdışına göçmek zorunda kalan sağlık emekçileri gibi birçok sorun yaşamaktayız.

Her geçen gün fakirleşiyoruz, bu gerçeği biz yaşarken bizi yalan sözlerle kandırmaya çalışmayı bırakın. TÜİK verileriyle, iktidar demeçleriyle geçiştirilemeyecek bu duruma karşı ücretlerimizde iyileştirme yapılmıyor.” dedi.