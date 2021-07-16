İş kazasında ölen babanın çocuğuna önerilen tazminat tepki çekti

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Habaş Osman Sönmez Demir Çelik Fabrikası'nın taşeron NEG Mühendislik firmasında işçi olarak çalışırken, geçen yıl Ağustos ayında geçirdiği iş kazasında yaşamını yitiren 43 yaşındaki Şaban Karaca'nın ailesi, işyeri sahiplerinin önerdiği tazminat ile bir kez daha yıkıldı. Bilirkişi raporlarına göre yüzde 75 kusurlu olan işveren yetim kalan lise öğrencisi 16 yaşındaki Samet'e 334 lira, yaşamı boyunca bakımına muhtaç olarak yaşamak zorunda olan 15 yaşındaki ağır otistik Yusuf'a ise 4 bin 897 lira tazminat ödemeyi önerdi.

“ÖNERİ AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRIDIR”

Savcılıkça görevlendirilen bilirkişi raporuna göre iş güvenliği önlemlerinin yeterince alınmadığı, Şaban Karaca'nın kullanma yetkisi, mesleki yeterlilik belgesi olmadığı halde görevlendirildiği vinci kullanırken meydana gelen kazada feci şekilde can verdiğini söyleyen Karaca ailesinin Avukatı İbrahim Özdemir, “Şirket yetkilileri duruşma sonrası Şaban Karaca'nın onlar için çok değerli bir çalışan olduğunu, her konuda ailenin yanında olduklarını söylediler. Maddi tazminat destek teklifinde bulundular. Gönderdikleri yardım teklifini görünce bir avukat olarak şok oldum. Babasının ölümü üzerine bir defa olmak üzere Samet'e 334 TL, engelli kardeşi Yusuf'a 4 bin 897 TL ödemeyi önerdiler. Vicdanen kabul edilemez. Bu öneri genel ahlak ve iyi niyet kurallarına da aykırıdır” tepkisini gösterdi.

“NE YAPAYIM MECBURUM ÇALIŞMAYA DİYORDU”

Eşinin Cumartesi Pazar demeden her gün geç saatlere kadar kesintisiz çalıştığını, iki çocuğunu bir gün bile olsun bir pikniğe veya gezmeye götüremediğini söyleyen Fatma Karaca, “Bana, ‘ne yapayım mecburum çalışmaya' diyordu. Zaten verdikleri üç kuruş çocukların masrafına ancak yetiyordu. Ay sonunu getiremiyorduk. Gittiği gün bile kendisine gitme artık, yeter dedim. Gittikten iki saat sonra ölüm haberi geldi” diyerek eşinin çaresizliğini anlattı.

“ALLAH’A HAVALE EDİYORUM”

Eşinin bir tırnağına milyonları değişmeyeceğini söyleyen gözü yaşlı eş, yapılan teklifin kendilerini bir kez daha yıktığını söyledi. Fatma Karaca, “Eşime ne olduysa orada, o işyerinde oldu. Bakmak zorunda olduğum biri bakıma muhtaç iki çocuğum var. Ben ilaçlarla yaşıyorum. Başka bir gelirimiz yok. Ben ne diyeyim, Allah'a havale ediyorum. Adalet yerini bulsun demekten başka bir şey diyemem ki” diyerek çaresizliğini dile getirdi.