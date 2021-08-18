İş yeri yıkılan esnaf İYİ Parti milletvekiline sarılarak ağladı

Bitlis’te mahkemenin durdurma kararına karşın 'Dere Islah Projesi' kapsamında dükkanları yıkılan esnaf, İYİ Parti milletvekillerine sarılarak ağladı.

ORHAN BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bitlis merkezde bulunan yaklaşık 700 iş yeri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2020 yılının Nisan ayında ‘riskli alan’ ilan edilerek boşaltması istendi.

Tahliye edilmeyen iş yerleri, 16 Ağustos gecesi polis baskınıyla yıkılmaya başladı. Yıkım kararına tepki gösteren esnafa karşı polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

MİLLETVEKİLİ ORAL: KARANLIK BİR RANT MESELESİ

Mağdur olan esnafa destek olmak için CHP Milletvekillerinden sonra bugün de İYİ Parti heyeti Bitlis’te incelemelerde bulundu.

Bitlis’te yürütülen ‘Dere Islah Projesi’ kapsamında dükkanları yıkılan esnaf İYİ Parti Milletvekillerine sorunlarını gözyaşı dökerek anlattı.

Kendisine sarılarak ağlayan esnafa İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, “Seni ağlatanlar utansın. Utanma yok ki onlarda. Bu devlet meselesi değil, devleti temsil eden siyasilerin karanlık bir rant meselesidir” diyerek teselli etti.

“DERE ISLAHI ADI ALTINDA ESNAFA ZULÜM YAPILIYOR”

Oral, o anları “Hangi hesap Bitlisli esnafın göz yaşlarından değerlidir? Hangi rant Bitlislilerin umutlarından kıymetlidir? Yıkılan dükkanlar, elektrikleri kesilen esnaf… Bitlis’te dere ıslahı adı altında esnafa zulüm yapılıyor. Bitlis’te dere ıslahı adı altında yapılanlar asla unutulmayacak” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Milletvekili Oral, “Bin yıllık bir şehir bir rant uğruna, bilmediğimiz karanlık bir rant uğruna tamamen yok ediliyor. Bu yok edişin sebeplerini Allah’ım şahit olsun ki parlamentoda bulunduğum zaman her dakika bunun izini sürmek benim üzerime vatan borcu olsun. Bu iş siyasi bir mesele için yapılmış değildir. Bu işten Cumhurbaşkanı’ndan tutun en alttaki siyasetçiye kadar herkesin haberi var. Bir rant uğruna Bitlis’i yok ediyorlar”dedi.

MİLLETVEKİLİ USTA: CUMHURBAŞKANI HELİKOPTERDEN BAKACAK

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta ise Bitlis'te iş yerlerinin kapılarının, pencerelerinin sökülmesi uygulaması devam ettiğini belirtti. Usta, “Cumhurbaşkanının helikopterle 26 Ağustos’ta Bitlis'e tepeden bakacağı güne kadar her yerin yıkılması tamamlanacakmış. Hukuk önünde bu zulmün hesabı sorulacaktır” dedi.

Milletvekili Usta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Bin yıllık bir şehir, hiç görmediği bir zulme maruz kalıyor. Bitlis’te ticaretin merkezi olmuş şehir merkezi ne için olduğu belli olmadan yıkılıyor, talan ediliyor. Tüm hukuk normlarına aykırı bir şekilde burada insanlar mağdur ediliyor.

* Cumhurbaşkanı buradaki yıkımın talimatını veren kişidir. Bitlisli bunu bilmek durumundadır. Burada kimse dere ıslahına karşı değil. Elbette dere ıslah edilsin ama 100 metre uzaktaki dükkanlar neden yıkılıyor. Biz bu konunun başından beri takipçisi olduk olacağız.

* Burada yıkımın yöntemi de yanlış. Daha parasını ödememişsin, vatandaşın tapulu dükkanına yukarıdan gelen talimatla polis gelip kapısını sökerek tahliye ediyor. Nerede görülmüş böyle bir tahliye? İnsanların burada mal ve can güvenliği yok.