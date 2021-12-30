IŞİD’in Türkiye askeri kanat sorumlusu yakalandı
Silahlı terör örgütü IŞİD'in sözde Türkiye askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Suriye'ye kaçma hazırlığında olan M.F.A. isimli terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yürütülen çalışmalar kapsamında örgütün 2016 yılı sonrası Türkiye askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen, Suriye'de örgüt mensuplarına ideolojik ve askeri eğitimler veren, canlı bomba eylemlerinde kullanılan patlayıcı ve malzemelerin teminini sağladığı değerlendirilen M.F.A. isimli şahıs, operasyonla yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan teröristin Suriye'ye kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi. (İHA)