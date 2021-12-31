IŞİD’le bağlantılı ‘Yamaçlı Grubu’na operasyon

Terör örgütü IŞİD’e yönelik İstanbul ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı “Yamaçlı Grubu” üyesi 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, yılbaşında eylem yapabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü IŞİD soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD bağlantılı radikal akımlara meyilli 10 şüphelinin yakalanması için İstanbul'un 6 ilçesinde ve Adana'da toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Özel Harekât ve TEM özel timinin katılımıyla yapılan baskınlarda, IŞİD'le bağlantılı “Yamaçlı Grubu” mensubu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında firari 3 kişi aranırken, aşırı uç radikal alımlara meyilli söz konusu grubun, IŞİD soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ve hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan örgütün Türkiye Emiri ‘Ebu Hamza' kod adlı Mahmut Özden tarafından yönetildiği iddia edildi. Baskınlarda yakalanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

YENİDEN TOPARLANMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ağırlıkla Adana ve çevresinde etkin olan, IŞİD'in Türkiye Emiri tutuklu Mahmut Özden'in kontrolünde bulunduğu öne sürülen Yamaçlı Grubu önceki operasyonlarla ağır darbe almış ve dağılma sürecine girmişti. Söz konusu yapının son dönemde yeniden toparlanmaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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