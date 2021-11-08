İşine son verilmesinin sebebi gördüğü kişiyi öldürdü, ‘Ekmek davası’ dedi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde işine son verilme sebebi gördüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı. Gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna, “Söyleyecek bir şey yok” derken, jandarma ekip otosuna bindiği esnada, “Ekmek davası” sözleriyle cevap verdi.

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İlçeye bağlı Huğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir silah fabrikasında çalışan Recep Çekiç (34), aralarında husumet bulunan U.S. ile arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Derebucak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından jandarmaya teslim olan zanlı U.S, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanması sonrasında “kasten adam öldürme” suçlamasıyla Beyşehir Adliyesi'ne çıkarıldı. U.S. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“EKMEK DAVASI”

Şüpheli U.S. adliye çıkışında gazetecilerin “Cinayeti neden işlediniz?” sorusuna, “Söyleyecek bir şey yok” derken, jandarma ekip otosuna bindiği esnada, “Ekmek davası” sözleriyle cevap verdi. İHA

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