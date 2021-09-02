İşkencedere Vadisi’nde katliam devam ederken mahkeme keşif kararı verdi

İşkencedere Vadisi'nde yapılacak olan 2 ayrı taş ocağı için açılan davada, mahkeme 2 yıl sonra bölgede keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Köylülerin avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu, mahkemenin keşif kararını geç aldığını söyledi. Diğer taraftan keşif yapılacak olan ve Cengiz İnşaat tarafından yapımı devam eden taş ocağında da çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İsmail AKDUMAN

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Rize’nin İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi’nde yapılacak olan taş ocakları için Rize Valiliği tarafından ÇED gerekli değildir raporuna karşılık 2019 yılında açılan iptal davasında, mahkeme 2 yıl sonra keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

Cevizlik köyündeki Bazalt ocağı için Davacı olarak köylülerin vekili Yakup Şekip Okumuşoğlu tarafından İkizdere-Cevizlik Köyünde SR Tarım Turizm İnşaat Yatırım Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan Bazalt Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi projesi ile ilgili olarak Rize Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen ÇED gerekli değildir kararına karşı işlemin iptali isteğiyle Rize Valiliği’ne karşı açılan davaya tam 2 yıl sonra keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacağı açıklandı.

CENGİZ İNŞAATIN TAŞ OCAĞINDA DA KEŞİF YAPILACAK

İyidere ilçesinde yapılacak olan lojistik limanda kullanılacak olan taşların çıkarılacağı İşkencedere Vadisi’ndeki Cengiz İnşaata ait taş ocağında da keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacağı belirtildi.

Gürdere halkının 136 gündür taş ocağına karşı başlattıkları eylemleri devam ederken, Bazalt Taş Ocağı içinde 13 Eylül’de Bilirkişi incelemesi ve keşif yapılacağı açıklandı. Bu keşifler için davacı Avukatlarının 25.9.2019 ve 21.01.2021 tarihlerinde iki ayrı başvurusunun bulunduğu öğrenildi.

Rize İdare Mahkemesi, vadide bulunan Gürdere ve Cevizlik köylerinde açılacak olan bazalt taş ocaklarının keşfi için bilirkişi olarak Gümüşhane Üniversitesi’nden, Kastamonu Üniversitesi’nden, Trabzon Valiliği ve Maçka İlçe Tarım Müdürlüğü’nden 7 kişilik akademisyen ve bürokrat tayin etti.

“MAHKEME DEVAM EDERKEN VADİ YOK EDİLDİ”

Köylülerin avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu, mahkemece oluşturulan bilirkişi heyetinin akademik olarak yeterli olmadığını belirterek, heyete karşı olduklarını dile getirdi.

İtirazlarını mahkemeye ilettiklerini ifade eden Okumuşoğlu, itirazlarının henüz sonuçlanmadığını vurgulayarak, “Keşif 13 Eylül’de. Belki de mahkeme 12 Eylül'e kadar bizim bu itirazımızı yerinde bulur ve keşfi iptal edebilir. Ancak, mahkemenin iki yıl sonra karar vermesi gecikmiş bir karar. Rize İdare Mahkemesi, İkizdere’de yargıya intikal etmiş 3 adet taş ocağı için keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Mahkemenin bu kadar uzun bir süre sonra karar vermesi kabul edilebilir bir durum değil. Doğanın nasıl talan edildiğine dair vadide ortaya çıkan görüntüyü görüyoruz. Bu karar gecikmiş bir karardır. Mahkeme devam ederken vadi de yok edildi” dedi.