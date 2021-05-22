İşkencedere Vadisi’nin öncesi – sonrası

Cengiz İnşaat tarafından İşkencedere Vadisi’ne yapılmak istenen taş ocağı için yol açma çalışması devam ederken, köylüler de mücadelesini sürdürdü.

Jandarma, köylülerin çalışma alanına gittiği orman içindeki patika yolları da kapattı.

Vadi girişinde bir gece vakti toplanan çadırların bulunduğu alanda bir araya gelen köylülerin etrafı da jandarma tarafından çevrildi.

Geniş güvenlik önlemleri alan jandarma toplanma alanına giren vatandaşlara kimlik kontrolü yapmaya başladı.

Başka kentlerden destek için gelen vatandaşları, jandarma köylülerin yanına gitmelerine izin vermedi.

VADİNİN ÖNCESİ VE SONRASI

Köylüler, taş ocağı için yol açma çalışmasının devam ettiği vadinin öncesi ve sonrasını gösteren fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşarak, yetkililerden yapılan doğa katliamının durdurulmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da, yaşanan değişime dikkat çekerek, “İkizdere İskencedere Vadisinde başlayan tahribat ve yıkımın fotoğrafı. Ey insanlar; bu eşsiz güzellik yok oluyor, farkında mısınız?” ifadelerini kullandı. Çalışma sırasında çıkan toz ise çevredeki evlerde yaşayan vatandaşları zor durumda bıraktı.

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