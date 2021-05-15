İşkencedere’de heyelan! Köylüler isyan etti

İşkencedere Vadisi’nde yapılacak olan taş ocağı için Cengiz İnşaat’ın yol çalışması yaptığı alanda heyelan meydana geldi. Çalışma yapılan alanın üst tarafından kayan toprak parçası yolu tamamen kapattı.

Kapanan yolu açmak için şirket personeli yoğun bir şekilde çalışmaya başlarken, toprak köylülerin kendilerini ve hayvanlarının su ihtiyacını karşıladığı dereye karıştığı ifade edildi.

“DÜN AKŞAM HEYELAN OLDU”

Taş ocağına karşı 25 gündür direnen köylüler, evlerindeki musluklardan çamurlu suyun akması üzerine çalışma alanına gitti. Demir kapıyla kapatılan alana giremeyen köylüler, şirket görevlilerine tepki göstererek dereye toprak döktüklerini ve suların çamurlu aktığını söyledi.

Şirket yetkilisi de “Dün akşam heyelan oldu. Onu temizliyoruz. Dereye bir şey dökmüyoruz” diye cevap verdi. Köylü bir kadın “Olacağı oydu” diye cevap verdi.

Köylülerin avukatı İbrahim Demirci, içeri girip yerinde inceleme yapmak istemesine rağmen izin verilmedi.

CHP HEYETİ ALANA ALINMADI

25 gündür taş ocağına karşı mücadele eden köylülere destek vermek için İşkencedere Vadisi'ne giden CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve yanındakiler heyelan olan yerde inceleme yapmak istedi. Ancak şirket görevlileri buna izin vermedi.

Büyük bir güvenlik önlemi ile karşılaştıklarını söyleyen Tığlı, “Doların yeşiline inat, doğanın yeşilini korumaya devam edeceğiz. İkizdere halkının yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Cengiz İnşaat’ın iş makinelerinin çalıştığı ormanlık alan içerisinde demir kapı çekilmiş, jandarma demir kapı önünde nöbet tutmaya başlamıştı.

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