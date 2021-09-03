İşkencedere’ye Erdoğan ablukası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İkizdere'de katılacağı program öncesinde, İşkencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat'ın taş ocağına karşı eylem yapan yöre halkının toplanma alanı güvenlik güçleri tarafından abluka altına alındı. Çok sayıda jandarma ve özel harekat sabah saatlerinde bölgeye gönderildi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı program ve açılışlara katılmak üzere Rize'ye geldi. İkizdere’de bugün saat 16.30’da yapımı tamamlanan Güneyce Hurmalık tünellerinin açılışını yapacak olan Erdoğan için, ilçe merkezinde ve 4 aydır Cengiz İnşaat tarafından yapımı süren taş ocağına karşı eylem yapan İşkencedere’de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

EYLEM ALANI ABLUKAYA ALINDI

Cengiz inşaatın İyidere lojistik limanı deniz dolgusu için İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi’nde yapımına devam ettiği taş ocağına karşı yaklaşık 4 aydır mücadele eden köylülerin, toplandıkları eski fabrika bahçesinin etrafına jandarma ve özel harekat polisleri yerleştirildi.

İkizdere’ye de gidecek olan Erdoğan için sokak ve caddelerden özel araçların kaldırıldığı ileri sürülürken, vadi boyunca yüzlerce asker ve çevre illerden gelen özel harekât polisinin güvenlik tedbirleri aldığı belirtildi.