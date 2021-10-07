İskenderun’daki limanda konteynerden 200 kilogram uyuşturucu hap çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limanda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşan polis, yaptığı baskında konteyner içerisinde nar ekşisi şişelerine prezervatiflerle zulalanmış 200 kilogram uyuşturucu hap ele geçirdi.
Uyuşturucu ile mücadelesini sürdüren Hatay Emniyet Müdürlüğü İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, limanda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı.
İhbar doğrultusunda savcılığın izniyle limana baskın yapan polis, konteyner içerisindeki nar ekşisi şişelerinde prezervatiflerin içerisine zulalanmış 200 kilogram uyuşturucu hap ele geçirdi. Konteyner sahibini tespit edip, yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. DHA