İSKİ bütçesi görüşmelerinde Melen Barajı tartışması: Mühendislik faciası

İSKİ’nin 2022 yılı bütçe görüşmeleri sırasında bitirilemeyen Melen Barajı tartışmalara neden oldu. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Baraj, mühendislik ve müteahhitlik hataları sonucu yanlış imal edildiği için çatladı. 2040, 2050, 2071’e kadar su sorununu çözeceğinden bahsederken belki de elimizde hiç kullanılamayacak ve milyarlarca para ödenmiş bir Melen Barajı’nın mühendislik faciası nedeniyle İstanbulluların sırtına yük olarak kalması söz konusu olacak” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İBB Meclisi'nde İSKİ'nin 10 milyar 364 milyon TL'lik 2022 bütçesi 184 “kabul”, 11 “ret” oyu ile onaylandı. Bütçede kararnamesine konulan 2022 yılı su tarifesi mecliste oylanmadı ve hazırlanan rapor komisyonda bırakıldı. Yani yeni yılın su tarifesi belirlenmedi. Aralık ayında İSKİ'nin olağanüstü genel kurulu yapılarak yeni tarifenin belirlenmesi bekleniyor. Bütçe görüşmesi sırasında yapılan konuşmalarda da Melen Barajı gerilimi yaşandı.

“HALKA İHANET EDENLERDEN HESAP SORACAĞIZ”

MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, konuşmasında suyun çok pahalı olduğunu, kendisine aylık 400 TL su fatura geldiğini, 200 TL de damacana suya para ödediğini söyledi ve İstanbul'da musluktan akan suyun içilememesini eleştirdi. CHP grubu adına konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da Yılmaz'ın eleştirilerine yanıt verdi.

Odabaşı “Volkan başkan izin verirse su faturasına bakalım gerçek ortaya çıksın. Volkan başkan 2019'da mı taşındınız İstanbul'a? Öncesinde İstanbul'da musluktan akan su içiliyor muydu? O zaman damacana su almıyor muydunuz? ‘Bana 25 yılın hesabını soramazsınız' dedi kendisi. Haksızlığa, hırsızlığa bulaşan, halkına ihanet eden herkesten hesap soracağız” dedi. Odabaşı'na konuşması sırasında AKP'li meclis üyeleri sık sık müdahale etti, sözlü gerilim yaşandı.

“DEVREDİN BARAJI BİZ YAPALIM”

Melen Barajı'nın bitirilememesiyle ilgili eleştirilerde bulunan Odabaşı “İSKİ genel müdürü az önce açıkladı 460 milyon enerji maliyeti olmuş. Bir baraj parası gitmiş” dedi. Odabaşı'na AKP grubundan “konsere para harcayacağınıza baraj yapın” diye laf atıldı. Odabaşı “Barajları DSİ yapar. Ama yapamıyorsanız devredin biz yapalım” diye tepki gösterdi.

“ANALİTİK DÜŞÜNÜN”

Cevap vermek için kürsüye çıkan MHP'li Yılmaz da “İçilebilir su konusundaki eleştirime herkesin katılması gerek. Şerdil bey faturalarımı merak ettiler. Su faturasının yüksek olması İSKİ'ye yaptığım eleştirileri hafifletir. Biraz analitik düşünün. 4 kişilik bir aileye gelen su faturası kadar damacana suya para ödüyoruz. Evet 25 yıldır da ödüyorduk. Ama ben 25 yılın hesabını vermek değil görev yaptığımız 2.5 yılı eleştirmek için buradayım. Musluktan akan suyu içmeyi talep etmek benim en doğal hakkım” dedi.

AKP: ALLAH'TAN KORKUN

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş “Melen projesi sadece barajdan ibaret değil. Dörtte üçü bitti ve İstanbul'un suyunun üçte biri oradan geliyor. Allahtan korkun. CHP bir şey yapmaz, sadece konuşur. Pardon yapıyor heykel yapıyor. Sanatsal zevkimizi geliştiriyorlar. CHP için bilimsel çalışma demek de kendi tezlerini destekleyen bilim adamlarının çalışmalarıdır. Kanal İstanbul çalıştayına neden çok sevdiğiniz Celal Şengör'ü çağırmadınız? Sizin görüşünüzü desteklemediği için. CHP, tek tipçidir. Ülkeyi de öyle yönetmek istiyor, geçti o günler” dedi. 3. Köprü'ye, Yeni Havalimanı'na, AKM'ye CHP'nin karşı çıktığını söyleyen Gökkuş “Türkiye'ye ihanet, bu büyük projelere karşı çıkmaktır” dedi.

MELEN BARAJI: MÜHENDİSLİK FACİASI

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da “İSKİ Genel Kurulu'nda Volkan başkanın su faturası daha çok tartışıldı. Villada oturuyorsanız 400 lira fatura ödersiniz, benim gibi 110 metrekare evde oturursanız 60 TL ödersiniz. Su da içilebilir kalitede, içebilirsiniz, tercihinize bağlı” dedi.

Melen Barajı tartışmasıyla ilgili açıklama yapan Balyalı “Mühendislik ve müteahhitlik hataları sonucu yanlış imal edildiği için çatladı. Bakım-güçlendirme ihalesi yapılalı 1.5 yıl olmasına rağmen tek çivi çakılamadı. Nasıl onarılacağı konusunda ortak bir fikir ne yazık ki yok. 2040, 2050, 2071'e kadar su sorununu çözeceğinden bahsederken belki de elimizde hiç kullanılamayacak ve bugünkü kurla milyarlarca para ödenmiş bir Melen Barajı'nın müteahhitlik- mühendislik faciası nedeniyle İstanbulluların sırtına yük olarak kalması söz konusu olacak. Evet İstanbul'un suyunun 3'te 1'i Melen'den geliyor ama kışın isale hatları ile geliyor. Bu projenin amacı kurak geçen yaz aylarında Melen'den su alabilmek. Kanal İstanbul ile Sazlıdere Barajı iptal ediliyor. Melen Barajı'na şiddetle ihtiyaç var. Bilim insanları dinlenmediği için yapılamaz hale geldi. İstanbul halkının milyarlarca lirası çarçur edildi gitti” diye konuştu.

“TERÖRİST” TARTIŞMASI

AKP Şahmettin Yüksel'in konuşmasında İSKİ Atıksu Daire Başkanı'nın “terörist sevici” olmakla suçlayarak DHKP-C'li teröristleri anan sosyal medya paylaşımları yaptığını savundu. İSKİ'de millet sevdası olmayan kişilerin yöneticilik yaptığını öne sürdü. CHP grubu masalara vurarak Yüksel'e tepki gösterdi.

“SORUŞTURMA AÇILDI”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yaptığı konuşma sırasında iddialara yanıt verdi. Akpolat “Bir tweetten bahsedildi. Secaattin Varer o kişi. İnşaat daire başkanı kendisi. Geçen dönemde memur olan bir arkadaş. İSKİ Genel Müdürü talimatı ile soruşturma başladı, sürüyor. Savaş meydanlarında kurulan bir parti, terörle yan yana gelemez. Uluslararası sermayenin otel odalarında kurduğu bir parti değiliz. TRT'ye Osman Öcalan'ı çıkaranlar, Habur'a mahkeme kuranlar bizi nasıl terörle yan yana getirir? Biz bunu asla kabul edemeyiz. Bizim ittifakımız bellidir ve tek bir amacı vardır bu ülkeyi düze çıkartmak. Sandık önümüze ilk geldiğinde cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Devri sabık yaratmaktan, hesap sormaktan bahsetmiyorum. Varsa suça karışmış biri hesabını verecek yoksa yoluna devam edecek” dedi.

YENİ TARİFE BELİRLENMEDİ

Genel kurulun sonunda teşekkür konuşması için kürsüye gelen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu “Tarifeler teklifi eksik kaldı, oylanmadı. Bütçe kabul edildi ama tarifeler onaylanmadı. Bu eksik oldu” dedi.

“1994'TEN BERİ PERSONEL”

Mermutlu terörist tartışmasıyla ilgili “Terörle işbirliği yaptığımız söylendi, ayrıntılı inceleteceğim. Daire başkanı olarak bahsedilen kişi 1994'ten beri benim personel olarak çalışan bir arkadaş. Böyle bir hata yaptıysa soruşturma başlattık, gereken yapılacak” dedi.

“MUSLUK SUYU İÇİLEBİLİR KRİTERLEDE”

Musluktan akan suyun içilememesi ile ilgili eleştirilere Mermutlu “Bu damak tadı ile ilgili. Ben evde içiyorum. Su içilebilir kriterlerde. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz diyorum. İstediğiniz noktadan numune aldırır, laboratuvar sonuçlarını bildiririm” yanıtını verdi.

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