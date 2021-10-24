Ispanak satışları durma noktasına geldi! İşte nedeni

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yaşanan zehirlenme iddiaları sonrası ıspanak satışlarının durma noktasına geldiğini belirterek, “Giresun’da yaşanan bir olay nedeniyle ıspanak piyasası düştü. Üretici ürününü pazara gönderemiyor" dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Samanlı mahallesinde ıspanak tarlasında çalışan çiftçileri ziyaret etti.

“ISPANAK SATIŞLARI DURMA NOKTASINA GELDİ”

Ispanak tarlasında çalışan çiftçileri ziyaret eden Sarıbal, yaşanan zehirlenme iddiaları sonrası ıspanak satışlarının durma noktasına geldiğini belirterek, “Hem üretici hem de ucuza gıdadan mahrum edilen tüketici mağdur. Ispanakta sorun yok. Ortada bir sorun yok. Bu sorunu büyütüp üreticiyi, tüketiciyi mağdur eden bir durum var. Bu durumun giderilmesi için hep birlikte, bütün toplumsal duyarlılığımızı göstermek zorundayız” dedi.

“EN AZ İLAÇ KULLANILAN ÜRÜN”

Giresun'da ortaya atılan ‘ıspanaktan zehirlenme' iddiaları sonrası ıspanağın satılamaz hale geldiğini, hem ıspanak üreticisinin hem de tüketicilerin mağdur edildiğini belirten Sarıbal, şunları söyledi:

*Üretici tohumunu, gübresini attı her türlü hizmetini yaptı. Ama şimdi ürünü satamıyor. Yılda 250 bin ton ıspanak üretiliyor bu topraklarda. Elbette bazı sorunlar çıkabilir. Ama ıspanağın genelinde hiçbir problem yok.

*Selenyum, çinko, B, A. Bütün vitaminleri içeren çok önemli ve yoksulun besin kaynağı ıspanak. Sadece lokal bir noktada çıkan bir sorun nedeniyle, bir yabancı ot nedeniyle ki bu çok lokal, bir parselde olan bir şey, bu da çözülmüş durumda.

*Şu anda ıspanak tüketimi, ıspanak alımında bir durağanlık var. Oysa ıspanak en az ilacın kullanıldığı hatta ilaç kullanılmayan en temiz en sağlıklı ürünlerden biri.

“ORTADA ÜRETİCİYİ VE TÜKETİCİYİ MAĞDUR EDEN BİR DURUM VAR”

Ispanakta bir sorunun olmadığına vurgu yapan CHP’li Sarıbal, “Ispanağı medyaya çıkarıp onunla ilgili propaganda yapanların sorunu var. Ispanak halkımız tarafından yenebilir. Hiçbir problem yok. İnsanların emeğiyle, alın teriyle üretiliyor. Üretici mağdur, tüketici de ucuz yiyebileceği bir yemek ile ilgili mağdur ediliyor. Ortada bir sorun yok. Bu sorunu büyütüp üreticiyi, tüketiciyi mağdur eden bir durum var. Bu durumun giderilmesi için hep birlikte, bütün toplumsal duyarlılığımızı göstermek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“SATILMIYOR, TARLAMI SÜRECEĞİM”

Ispanak üreticisi Ertuğrul Erdem ise yaşananları şöyle aktardı;

*Giresun'da ortaya çıkan iddia Bursa'yı da etkilemiş durumda. Şu anda ıspanak satılamıyor. Burada onlarca ton ıspanak hasat edilecekti edilemedi ve sürülecek. İki yıl önce de benzer iddialar ortaya çıktı ve bize külfeti büyük oldu.

*Gübrenin çuvalı 403 lira oldu kimse gündeme getirmedi. Mazotun litresini biliyorsunuz. En ufak şeyde ıspanağa suç atmak çok yanlış. Şu anda bu ıspanak toplanmıyor. Haller istemiyor. Sürmek zorunda kalacağım.

“İNSANLARIN EKMEĞİ İLE OYNUYORLAR”

Ispanak toplayıcısı çiftçi bir kadın da yapılan suçlamalar nedeniyle ıspanak toplayarak geçimini sağlayan işçilerin ekmeği ile oynandığını belirterek, “Neden insanların ekmeği ile oynanıyor” diye sitem etti.

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