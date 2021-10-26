İspanya heyeti, Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret etti

İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan González-Barba ve heyeti, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz, Kıbrıs meselesi ve Suriye dahil bölgesel konular ile NATO bünyesindeki iş birliği ele alındı.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Ankara'da İspanya heyetiyle görüştü.

İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan González-Barba'nın yer aldığı görüşmede Doğu Akdeniz, Kıbrıs meselesi ve Suriye dahil bölgesel konular ile NATO bünyesindeki iş birliği ele alındığı belirtildi.

HÜKÜMETLERARASI ZİRVE GERÇEKLEŞECEK

Görüşmelerde, önümüzdeki Kasım ayında Türkiye ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye-İspanya 7. Hükümetlerarası Zirve hazırlıkları dahil olmak üzere ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler ele alındığı da belirtildi.