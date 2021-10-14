İstanbul Barosu 3 yıl sonra 7 adayla yeni başkanını seçecek

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı bu hafta sonu yapılacak genel kurulla belirlenecek. İki yılda bir yapılması gereken ancak pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamayan genel kurulda 7 avukatlık grubunun adayları başkanlık için yarışacak.

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Yeni başkan ve yönetimin belirleneceği, 52 bin üyeli İstanbul Barosu Genel Kurulu, 16-17 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Barosu’nun 3 yıldır başkanlığını yürüten Mehmet Durakoğlu, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun yeniden adayı oldu.

Seçime katılacak diğer adaylar ve temsil ettikleri gruplar şöyle:

Çağdaş Avukatlar Grubu: Ata Yazıcıoğlu

İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu: Kaptan Yılmaz

Avukat Hakları Grubu Gökhan Ahi:

Bağımsız Avukatlar Grubu: İshak Şadi Çarsancaklı

Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi: Hasan Kılıç

Özgürlükçü Avukatlar Grubu: Sezin Uçar

Mehmet Durakoğlu: Ülkemizin önümüzdeki gündeminin Anayasa değişiklikleri olduğu düşünülürse, önümüzdeki çalışma yılında baromuzun hukuk mücadelesinin yanına bir de demokrasi mücadelesi eklemesi gerekiyor. Avukatlar ve onların örgütlü gücü olan baroların sesinin kısılamayacağının, Cumhuriyet kazanımlarına yönelik rövanş anlayışının karşısında durulacağının bu genel kurul vesilesiyle kanıtlayacağını düşünüyorum.

Ata Yazıcıoğlu: Avukatlar yoksullaştı, avukatlar işçileşti. Barolar ve savunma bölündü. Mesleğin sorunları devasa boyuta ulaştı. İstanbul Barosu’nun da bu değişime ve dönüşüme cevap verebilecek bir zeminde yeniden inşası kaçınılmazdır. Çılgın projelerimiz yok. Ama tüm sorunları çözebilecek bir anahtara sahibiz.

Kaptan Yılmaz: Yargının üç ayağı da eşit haklara sahip olmalıdır. Avukatlık, hakimlik ve savcılık için ortak sınav, yüksek öğrenim benzeri bir yerleştirme şarttır. Meslektaşlarımızın haklarını daha etkin savunacağız.

Gökhan Ahi: Hukuk her gün güncel politik sohbetin ve tartışmanın bir konusudur. En ufak olayda dahi hukuk devreye girer ve tartışılır. Biz hukukçular bu sebeple politik alanlarda ön sırada olan, söz sahibi olabilen kişileriz. Bu baroculuk anlayışı da bu özelliği sık sık kullanarak hukukla iç içe bir siyaset yürüttüler. Buna tepki için ve daha doğrusu artık eskimiş bir anlayışı değiştirmek için adayız.

İshak Şadi Çarsancaklı: Baronun en önemli misyonu genç meslektaşlarımıza avukat olmanın onurunu yaşatabilmektir. Hiçbir avukat seçtiği meslekten pişman olmamalıdır. Avukatlık aslında bir misyon sahibi olmaktır.

Hasan Kılıç: Toplumun, vatandaşın gerçek ve tek temsilcisi avukatlardır. Dolayısıyla bizim avukat kavramını güçlendirmemiz gerekiyor. Avukat yoksa yargı yoktur, yargı yoksa hukuk devleti yoktur.

Sezin Uçar: Cins eşitlikçi, demokratik ve özgürlükçü bir bakış açısıyla; statükocu, militarist, gerontokratik ve ataerkil İstanbul Barosu’nu kadın başkan ve kurullarımızdaki eşit temsiliyetle yönetmeye adayız.