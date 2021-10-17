İstanbul Barosu Başkanlığı’nı Mehmet Durakoğlu kazandı

İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Barosu'nun pandemi nedeniyle ertelenen Genel Kurulu'nun ikinci gününde baro başkanlığı için Haliç Kongre Merkezi'ndeki oy verme işlemi saat 9.00'da başladı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı 52 bin 49 avukatın seçmen olarak yer aldığı seçimde toplam 131 sandık kuruldu.

İstanbul Barosu Başkanlığı için Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Ata Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Kaptan Yılmaz, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan İshak Şadi Çarsancaklı ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu'ndan Sezin Uçar oylarını kullandı. Oy verme işlemi saat 17.00’ye kadar devam etti.

‘KİM SEÇİLİRSE SEÇİLSİN BÜTÜN AVUKATLAR KAZANACAK'

İstanbul Barosu Başkanı ve Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Başkan Adayı Mehmet Durakoğlu, “İstanbul Barosu'nun Genel Kurulları genellikle Türk yargısının içinde bulunduğu durumun değerlendirilmesi ya da mesleki sorunların değerlendirilmesi bakımından çok önemli bir platform. Dün o platformu geride bıraktık. Çok önemli tartışmalar oldu. O tartışmalardan zannediyorum, bütün gruplar önemli projeler çıkardılar. Şimdi işin bir başka noktasındayız. Kim seçilirse seçilsin, öyle zannediyorum ki, hepimiz kazacağız. Bütün avukatlar kazanacak. Öyle bir anlayış içerisindeyim ben. Bu hareketliliği görebilmek çok önemli. Türkiye'de avukatların kendi kaderlerine sahip çıkmalarını ifade eden bir nokta. Eğer buradan Ankara'ya da mesajlar gönderebilirsek, yaşadığımız süreçleri nasıl değerlendirdiğimize ilişkin bakış açılarını somutlaştırabilir ve Ankara'ya gönderebilirsek, bu Genel Kurulun gecikmiş de olsa yapılmış olmasının çok büyük bir anlamı olacak diye düşünüyorum. Bütün arkadaşlarıma da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

7 ADAY YARIŞTI

İstanbul Barosu Başkanlığı için Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Ata Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Kaptan Yılmaz, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan İshak Şadi Çarsancaklı ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu'ndan Sezin Uçar yarıştı.

DURAKOĞLU YENİDEN BAŞKAN

Oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından İstanbul Barosu Başkanlığı’nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı.