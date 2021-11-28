İstanbul için kritik uyarı! Vali Yerlikaya açıkladı

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, (Pazartesi) yarın kuvvetli rüzgar beklenen İstanbul'da halka tedbir çağrısında bulundu. Öte yandan Meteoroloji, Marmara bölgesi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Halka kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

“Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın (Pazartesi) kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım.”

METEOROLOJİ KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU

Öte yandan Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra Marmara’nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, Salı (30.11.2021) günü sabah saatlerine kadar İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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